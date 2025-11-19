LIGA a 5-a, Seria EST, Etapa 13
CS Blejoi 2 – AS Real Boys Vălenii de Munte 1 – 3
CS Unirea Urlaţi – AS Starchiojd 2 – 0
CSO Mizil – Podgoria Vadu Săpat 0 – 2
AS Olimpia Cireșanu 1976 – CS Bucov Pleașa 1 – 3
AS Brădetul Ștefeşti 1951 – Vulturul Zănoaga 6 – 2
CSM Ploieşti – CS Măneşti 2013 Băltiţa 6 – 1
AS Viitorul 2018 Ceptura – ACS Progresul Aluniş 2 – 2
Viitorul Cosminele – Avântul Tomşani 3 – 1
Loc Echipa M V E I GM GP P
1 AS Viitorul 2018 Ceptura 13 10 2 1 37 13 32p
2 Viitorul Cosminele 13 10 1 2 44 19 31p
3 CS Unirea Urlaţi 13 10 1 2 39 17 31p
4 AS Olimpia Cireșanu 1976 13 8 1 4 31 23 25p
5 CS Bucov Pleașa 12 7 2 3 31 19 23p
6 AS Real Boys Vălenii de Munte 12 7 1 4 30 24 22p
7 AS Brădetul Ștefeşti 1951 13 7 1 5 23 20 22p
8 AS Starchiojd 13 6 1 6 42 32 19p
9 ACS Progresul Aluniş 13 4 3 6 28 33 15p
10 Podgoria Vadu Săpat 13 4 2 7 32 42 14p
11 CS Blejoi 2 12 4 1 7 23 41 13p
12 CSO Mizil 13 4 0 9 25 32 12p
13 CSM Ploieşti 12 4 0 8 21 33 12p
14 CS Măneşti 2013 Băltiţa 13 4 0 9 26 49 12p
15 Avântul Tomşani 13 2 2 9 21 35 8p
16 Vulturul Zănoaga 13 2 0 11 26 47 6p
LIGA a 5-a, Seria VEST, Etapa 13
ACS Stejarul Goruna Cocorăştii Mislii – AS Targşorul Vechi Stăncești 0 – 2
FC Muscelul Câmpina – CS Unirea Cocorăştii Colţ 7 – 1
ACS Viitorul Puchenii Mari – CS Caraimanul Bușteni 0 – 5
ACS Petrolul Ologeni – Avântul Măgureni 2 – 4
ACS Sportul Câmpina – CS Mănești 2013 Arizona Zalhanaua 0 – 1
Voința Adunați – AS Genesis Filipeștii de Pădure 2 – 1
CS Scorţeni Bordeni – CS Șirna Varnița ?-?
*Joc întrerupt în minutul 37, la scorul de 1-1.
CS Strejnicu 2021 – CS Ariceștii Rahtivani 2 – 1
Loc Echipa M V E I GM GP P
1 CS Strejnicu 2021 13 10 0 3 35 18 30p
2 CS Unirea Cocorăştii Colţ 13 9 1 3 36 29 28p
3 CS Mănești 2013 Arizona Zalhanaua 13 9 0 4 42 20 27p
4 FC Muscelul Câmpina 13 8 2 3 36 19 26p
5 CS Caraimanul Bușteni 13 8 1 4 39 15 25p
6 CS Ariceștii Rahtivani 13 8 0 5 49 30 24p
7 Avântul Măgureni 13 7 1 5 31 26 22p
8 AS Genesis Filipeștii de Pădure 13 7 0 6 30 24 21p
9 Voința Adunați 13 5 3 5 21 18 18p
10 AS Târgşorul Vechi Stăncești 13 5 3 5 18 19 18p
11 ACS Petrolul Ologeni 13 4 4 5 26 25 16p
12 ACS Sportul Câmpina 13 4 3 6 23 20 15p
13 CS Scorţeni Bordeni 12 4 1 7 21 25 13p
14 CS Șirna Varnița 12 2 0 10 18 58 6p
15 ACS Viitorul Puchenii Mari 13 1 2 10 12 60 5p
16 ACS Stejarul Goruna Cocorăştii Mislii 13 1 1 11 20 51 4p
LIGA a 6-a, Seria SUD, Etapa 12
CS Valea Călugărească 2 – Progresul Coslegi 4 – 2
CS Şirna II Brăteşti – STĂ ?-?
Unirea Lacul Turcului – Recolta Dumbrava 2 – 4
Voinţa Vadu Părului – Viitorul Predeşti 3 – 3
Viitorul Poienarii Burchii – AS Potigrafu 2 – 2
Speranţa Olari – Prahova Tinosu 3 – 3
AS Gorgota – AS Juniorul Şirna 0 – 0
Loc Echipa M V E I GM GP P
1 AS Potigrafu 11 7 4 0 40 13 25p
2 Progresul Coslegi 11 6 4 1 49 23 22p
3 AS Gorgota 11 6 4 1 31 14 22p
4 CS Valea Călugărească 2 11 7 0 4 32 23 21p
5 AS Juniorul Şirna 11 6 2 3 30 24 20p
6 Recolta Dumbrava 11 5 2 4 39 27 17p
7 Viitorul Poienarii Burchii 11 4 5 2 30 20 17p
8 Unirea Lacul Turcului 11 3 2 6 36 35 11p
9 Speranţa Olari 12 3 2 7 23 36 11p
10 Viitorul Predeşti 11 2 3 6 25 34 9p
11 CS Şirna II Brăteşti 11 2 2 7 21 42 8p
12 Voinţa Vadu Părului 11 2 2 7 14 40 8p
13 Prahova Tinosu 11 2 2 7 14 53 8p
LIGA a 6-a, Seria VEST, Etapa 12
Carpaţi MEFIN Sinaia – Unirea Bărcănești 4 – 0
CS Cornu 2 – CS Scorţeni Mislea 2 – 0
Viitorul Filipeștii de Pădure – CS Brazi Popeşti 1 – 1
Gloria Vâlcăneşti – CSC Berceni 5 – 0
ACS Progresul Provița de Jos – CS Şotrile 0 – 0
ACS Provița de Sus – Steaua Mărgineni 1 – 0
AS Unirea Ploiești 2024 – ACS Țipărești 2 – 1
Loc Echipa M V E I GM GP P
1 AS Unirea Ploiești 2024 12 9 2 1 38 19 29p
2 Steaua Mărgineni 12 9 0 3 45 14 27p
3 ACS Țipărești 12 8 2 2 39 29 26p
4 CS Şotrile 12 7 2 3 39 19 23p
5 CS Cornu 2 12 7 1 4 29 22 22p
6 ACS Provița de Sus 12 6 3 3 38 12 21p
7 ACS Progresul Provița de Jos 12 5 4 3 22 14 19p
8 Carpaţi MEFIN Sinaia 12 5 1 6 31 37 16p
9 CS Scorţeni Mislea 12 4 3 5 31 31 15p
10 CSC Berceni 11 3 1 7 26 41 10p
11 Unirea Bărcănești 12 3 0 9 20 45 9p
12 Gloria Vâlcăneşti 12 2 2 8 18 33 8p
13 CS Brazi Popeşti 11 1 3 7 10 35 6p
14 Viitorul Filipeștii de Pădure 12 1 2 9 9 44 5p
LIGA a 6-a, Seria EST, Etapa 13
Steaua Sângeru – Viitorul Pantazi ?-? *Nu se dispută
Voinţa Călugăreni – Speranța Chiojdeanca 2 – 1
Viitorul Fulga – Rapid Sălciile 1 – 1
CS Ceptura – Şoimii Apostolache 1 – 0
Progresul Boldeşti Grădiştea – Victoria Fântânele 0 – 1
Viitorul Iordăcheanu – AS Podenii Vechi 0 – 3
Cricovul Cioceni – AS Mehedinţa 5 – 5
AS Tineretul Loloiasca – AS Ştiinţa Albeşti 0 – 3
Loc Echipa M V E I GM GP P
1 AS Podenii Vechi 13 10 2 1 47 15 32p
2 Progresul Boldeşti Grădiştea 13 10 1 2 38 15 31p
3 AS Ştiinţa Albeşti 13 7 3 3 40 23 24p
4 Victoria Fântânele 13 7 2 4 33 20 23p
5 Rapid Sălciile 13 6 4 3 37 21 22p
6 Viitorul Iordăcheanu 13 7 1 5 32 26 22p
7 Speranța Chiojdeanca 12 6 1 5 28 25 19p
8 AS Mehedinţa 13 5 3 5 38 28 18p
9 Şoimii Apostolache 12 5 1 6 33 22 16p
10 Steaua Sângeru 11 5 0 6 19 36 15p
11 CS Ceptura 13 4 2 7 24 33 14p
12 AS Tineretul Loloiasca 13 4 2 7 21 38 14p
13 Voinţa Călugăreni 13 3 3 7 24 36 12p
14 Viitorul Fulga 12 3 2 7 19 36 11p
15 Viitorul Pantazi 12 1 4 7 24 42 7p
16 Cricovul Cioceni 13 2 1 10 16 57 7p
LIGA a 6-a, Seria NORD, Etapa 13
Tirana Homorâciu – Tricolor Coţofeneşti 6 – 0
Viitorul Cerașu – AS Tinereţea Izvoarele 6 – 1
ACS Progresul Bughea – Unirea Tricolor Lipăneşti 2 – 5
AS Tineretul Poiana Vărbilău – Voinţa 2009 Gornet 2 – 3
ACS Avântul Cerașu – AS Unirea Valea Dulce 3 – 1
Voinţa Măgurele – Flacăra Mălăieşti 0 – 2
ACS Viitorul Teișani – Luceafărul Drajna 2 – 0
ACS Avântul Bertea – ACS Gloria Predeal Sărari 1 – 2
Loc Echipa M V E I GM GP P
1 ACS Gloria Predeal Sărari 13 10 2 1 50 10 32p
2 Voinţa Măgurele 13 9 0 4 33 16 27p
3 Viitorul Cerașu 13 8 1 4 43 25 25p
4 Flacăra Mălăieşti 13 7 4 2 37 19 25p
5 ACS Avântul Cerașu 13 7 3 3 38 29 24p
6 Tirana Homorâciu 13 8 0 5 28 22 24p
7 AS Unirea Valea Dulce 13 6 4 3 22 16 22p
8 Voinţa 2009 Gornet 13 6 2 5 31 25 20p
9 ACS Avântul Bertea 13 5 2 6 21 30 17p
10 AS Tineretul Poiana Vărbilău 13 5 1 7 24 34 16p
11 Unirea Tricolor Lipăneşti 13 4 3 6 30 34 15p
12 Luceafărul Drajna 13 3 5 5 26 31 14p
13 ACS Viitorul Teișani 13 4 1 8 18 30 13p
14 AS Tinereţea Izvoarele 13 3 2 8 22 36 11p
15 ACS Progresul Bughea 13 3 1 9 19 47 10p
16 Tricolor Coţofeneşti 13 0 1 12 16 54 1p