Petroliștii au revenit la antrenamente, intrând, astfel, în ciclul săptămânal de pregătire de dinaintea confruntării cu FCSB.

Au revenit alături de coechipierii, după o îndelungată absență, Valentin Țicu, cel care și-a încheiat perioada de recuperare și, treptat, va intra în antrenamente la intensitate normală. La fel, și tânărul mijlocaș Rareș Manolache s-a întors la antrenamentele primei echipe, după ce, la rândul său, a lipsit o bună perioadă din cauza unei accidentări.

Partida cu FCSB, din etapa a 17-a a Superligii, se va disputa sâmbătă, de la ora 20.30, pe Arena Națională din Capitală.