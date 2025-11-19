Echipa „U17” a CSM Ploiești, antrenată de Valeriu Aristan, este una dintre performerele turului, în fotbalul juvenil prahovean. Elevii lui Aristan s-au impus la diferenţe mari în cele două întâlniri din ultima săptămână, 10-1 la CSC Berceni şi 7-0, acasă, cu CS Păuleşti, şi are 9 victorii în cele 9 meciuri disputate, plus un golaveraj impresionant: 76-9. Turul s-a încheiat, dar băieţii mai au de jucat restanţa din etapa a 4-a, cu ocupanta poziţiei secunde, Şoimii Ciorani, pe care AJF Prahova a programat-o pentru sâmbătă, 22 noiembrie.