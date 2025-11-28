Florin Tănăsescu

Trebuie să recunoaştem că ministrul David are dreptate când vrea să pună învăţământul românesc la „patru ace”. Să-l reseteze pe modele/module moderniste pe care nu le-nţelege nici el, nici noi. Dar ce contează?

Are dreptate să spună că Jebeleanu e un poet ratat? Are, că-i în ofsaid chestia „Ţara-i văzduhul pe care-l respir”.

Poate-o fi fost cândva, dar mai nou e drona care bâzâie la urechea mea. Şi-a altora!

Coşbuc? Depăşit, de asemenea. Păi, ce-i aia „A-nceput de ieri să cadă/Câte-un fulg. Acum a stat”.

O fi nins pe vremea mata, nea George, dar acum s-a schimbat macaroana, că mai nou dă Cel de Sus tot cu drona.

Iar întâiul caporal al ţării, Moșteanu, ministrul Apărării, chipurile, e şi un fel de Hamlet al zilelor noastre. Că are dubii:”Poate trebuia să doborâm drona care-a căzut în Moldova”.

Iar între noi fie vorba, de ce-om fi râs noi de Ciucă?

Deci, pe logica caporalului făcut ministru „la apelul bocancilor”, spaţiul ţării nu mai e inviolabil. Suvernitatea? „O frază de dânşii abolită”.

Istoria noastră, dacă tot se zice că-i falsificată – la fel ca diplomele aceluiaşi Ionuţ Moşteanu, fost şef de sală de biliard – trebuie să cuprindă măcar un capitolaş, acolo, cu titlul „Ţara lui Brambură Vodă”. Că alandala e totul.

Că Vodă-Titirez confundă comanda „La sânga-mprejur!” cu „Tot înainte, pe arătură, Nicuşoare!”.

Fireşte, a mai rămas ceva din vitejia gen „Pe-aici nu se trece!”. Ne-a demonstrat-o premierul, când a interzis ziariştilor să se apropie de el la Palatul Parlamentului.

Asta da defensivă! Asta da „pălitură crâncenă” în capul presei.

În ţara lui Brambură -Vodă, aşadar, pot bâzâi OZN-uri, grenade, drone, că nu-i mare scofală.

Ba, chiar la Meteo, diseară, ne aşteptăm să auzim informaţii de genul: ” Spre dimineață, vor cădea drone. Vor staţiona pe plaiul mioritic ospitalier cât vor dori ele”.

Când îşi vor lua zborul de-aici? Cel mai probabil, când o vrea poporul…