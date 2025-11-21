Traficul va fi deviat pe rute alternative, diferențiate în funcție de tonaj

N. Dumitrescu, Fl. Tănăsescu

Consiliul Județean Prahova a anunțat restricționarea circulației, de la începutul săptămânii viitoare, timp de patru zile, pe cea mai circulată arteră din județ, respectiv pe DN1, în zona km 69+925 (Movila Vulpii), pentru execuția lucrărilor de refacere a infrastructurii trecerii la nivel cu calea ferată. Măsura va fi valabilă în perioada 24 noiembrie 2025, ora 10.00 – 27 noiembrie 2025, ora 12.00. Conform reprezentanților administrației județene, în acest interval, traficul va fi deviat pe rute alternative, diferențiate în funcție de tonaj. În mod concret, devierea pentru autovehicule sub 3,5 tone a fost stabilită astfel: DN1 – DN72 – DJ144; Centura Ploiești – Stoenești – Ariceștii Rahtivani – Florești – revenire DN1; DN1 – DJ155 – DJ102 – DJ100F; Găgeni – Țintea – Băicoi – revenire DN1, iar pentru autovehicule peste 3,5 tone (trafic greu): DN1A: Ploiești – Văleni – Cheia – Brașov. ”Pe durata lucrărilor, accesul riveranilor și al proprietarilor de terenuri va fi permis pe sectorul închis, conform semnalizării temporare. Vor fi montate panouri și indicatoare specifice pentru orientarea traficului. Circulația va fi reluată în condiții de siguranță după verificările instituțiilor abilitate la finalul perioadei de restricții. Recomandăm conducătorilor auto să planifice din timp traseele și să respecte semnalizarea rutieră temporară. Actualizările vor fi comunicate prin canalele oficiale”, au precizat, joi, reprezentanții Consiliului Județean Prahova, referitor la restricționarea circulației pe DN1, impusă din cauza executării lucrărilor de refacere a infrastructurii trecerii la nivel cu calea ferată, în zona menționată.

Potrivit unei informări a IPJ Prahova, în perioada menționată, aproximativ 200 de polițiști rutieri vor acționa în teren pentru monitorizarea și dirijarea participanților la trafic.