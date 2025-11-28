Sportivul secţiei de patinaj viteză a CSM Ploieşti, Eduard Niţu, a participat la cea de-a doua etapă a Cupei Mondiale de Seniori, desfăşurată în Canada, pe „Calgary Olympic Oval”, iar clasările sale au fost apropiate de cele precedente, de la Salt Lake City.

În manşa probei de 500 metri, sportivul pregătit de Marius Băcilă a venit, la fel ca în SUA, pe poziţia a 28-a a clasamentului Diviziei B, timpul realizat fiind uşor inferior recordului naţional de la Salt Lake City: 35.45 secunde, faţă de 35.35 secunde, atunci.

Apoi, în manşa secundă, Edy a forţat în speranţa corectării recordului naţional şi, mai ales, a obţinerii unui timp care să-i sporească şansele de calificare la Olimpiadă, dar riscul de a „fugi” mai tare a dus la o uşoară ieşire în decor din cauza căreia a oprit cronometrul după 36.37 secunde şi s-a clasat al 33-lea.

Pentru Eduard Niţu urmează, în acest weekend, participarea la prima etapă a Cupei Mondiale de Juniori şi Neo-Seniori de la Milano (29-30 noiembrie).