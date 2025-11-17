De anul viitor, în calendarul ortodox vor fi cu peste 30 de sfinți români în plus, ca urmare a deciziilor de canonizare a mărturisitorilor din perioada comunistă, a sfintelor femei și a cuvioșilor români athoniți, potrivit basilica.ro, preluată de Mediafax. Calendarul ortodox pentru anul 2026, care este deja disponibil la pangarele bisericești și online, include pe cei 16 sfinți duhovnici și mărturisitori din secolul 20, dar și 16 sfinte românce din diferite secole, care au fost canonizate în luna iulie de Sfântul Sinod. Anul 2026 aduce și primele sărbători oficiale ale cuvioșilor români athoniți canonizați de Patriarhia Ecumenică: Cuvioșii Nifon, Nectarie și Petroniu de la Prodromu și Dionisie Ignat de la Colciu.

Anul 2026 aduce cu sine și sărbătorirea primilor sfinți canonizați din întreaga Ortodoxie, care au trăit în secolul 21. Este vorba despre Sfântul Cuvios Sofian de la Antim (2002), Sfântul Cuvios Dionisie de la Colciu (2004), Sfântul Cuviosul Petroniu Prodromitul (2011), Sfânta Cuvioasă Antonina de la Tismana (2011) și Sfânta Cuvioasa Elisabeta de la Pasărea (2014).

În duminica a treia după Paști, dedicată în mod tradițional Sfintelor Femei Mironosițe, Sfântul Sinod a decis să fie cinstite în sobor toate sfintele femei care au trăit pe pământ românesc: mucenițe, cuvioase, soții și mame. Această sărbătoare întărește declararea anului 2026 ca An Comemorativ al Sfintelor Femei din Calendar.

În a treia duminică după Rusalii, în calendarul ortodox a fost adăugat Soborul Sfinților Athoniți, pentru care s-a pregătit o icoană specială, care include cu precădere sfinții români care s-au nevoit în decursul timpului în Sfântul Munte Athos. Tot pentru prima dată în calendarul ortodox publicat de Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, anul următor se vor regăsi Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de la Craiova (30 august), Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea Dintr-un Lemn (21 iulie), dar și pomenirea la data de 18 martie a Sfântului Ierarh Nicolae Velimirovici, Episcop al Ohridei și Jicei, un sfânt de origine sârbă supranumit „noul Gură de Aur” pentru calitățile sale oratorice și misionare.

Pentru că familiile sunt îndemnate să privească spre familia Sfântului Vasile cel Mare ca model și reper, Sfântul Sinod a stabilit ca icoana acestei familii sfinte să fie, de fapt, icoana reprezentativă a Anului Omagial 2026, iar data de 19 iulie să fie pomenirea tuturor membrilor din familia Sfântului Vasile cel Mare.

Totodată, clerului militar i-a fost dedicată o sărbătoare specială, care va fi marcată în data de 26 octombrie, fiind așezată imediat după Ziua Armatei (25 octombrie) la secțiunea de Zile semnificative.