F.T.

Ieri dimineață, lucrători din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu procurori ai DIICOT- Serviciul Teritorial Ploiești, au pus în aplicare patru mandate de percheziție domiciliară, în Prahova și în București, pentru documentarea unui dosar penal ce are ca obiect săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc.

«Din cercetările efectuate – informează IPJ Prahova – a reieșit că, pe parcursul anului 2025, trei persoane ar fi procurat, deținut și comercializat, în mod repetat, diferite cantități de canabis (drog de risc) către consumatori din județul Prahova, acestea urmând să fie audiate la sediul DIICOT Ploiești pentru luare măsurilor legale ce se impun».

Descinderile de ieri au beneficiat și de sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării Mobile «Matei Basarab» Ploiești.