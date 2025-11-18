Liderul – Progresul Drăgănești și „urmăritoarea” CS Cornu au oferit… meciul sezonului, până acum, încheiat 3-3!
Un derbi spectaculos, cu răsturnări de scor, care menține suspansul în fruntea ierarhiei.
Rezultatele etapei a 13-a
Petrosport Ploiești – AFC Brebu 3-1
Progresul Drăgănești – CS Cornu 3-3
CSO Boldești – Voința Vărbilău 3-0
ACS Gherghița – CS Aricești 2-1
CS Brazi – CSO Comarnic 2-2
CS Mănești – CS Câmpina 3-3
Avântul Măneciu – CS Valea Călugărească 2-0
Tineretul Gura Vitioarei – CS Bucov 11-0
Etapa viitoare, a 14-a, 22-23 noiembrie
CS Vărbilău – CS Cornu
CS Câmpina – CSO Boldești
CS Valea Călugărească – CS Mănești
CS Bucov – Avântul Măneciu
CSO Comarnic – Tineretul Gura Vitioarei
AFC Brebu – CS Brazi
CS Aricești – Petrosport Ploiești
ACS Gherghița – Progresul Drăgănești