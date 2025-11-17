Deplasarea de la Braşov nu s-a încheiat bine pentru ploieșteni, Corona impunându-se cu 94-73 (33-17, 24-16, 21-15, 16-15) la capătul unei partide în care i-a ieşit cam totul.

În timp ce gazdele au încheiat meciul cu un 44% la aruncările de la distanţă (11/25) şi numai 7 posesii pierdute, CSM BBA Petrolul Ploieşti a avut procentaje modeste şi un 21 la „turnovers” cu care e greu de câştigat un joc. CSM a fost în meci doar în primele 5 minute ale întâlnirii, atunci când conduceam cu 17-13 şi păream să dăm ritmul partidei, însă până la prima pauză a urmat un incredibil „run” de 20-0 al braşovenilor şi, după 10 minute, tabela indica 33-17!

Iar când primești 20 de puncte consecutiv, nu ai la ce spera…

Diferenţa a crescut până la pauza mare la 24 de puncte, 57-33, şi chiar dacă partea secundă a amintit de debutul jocului, ploieştenii venind în două rânduri la „-12” (66-54 şi 69-57 în minutul 27), cam asta a fost tot ce s-a putut. Corona a continuat să profite de problemele noastre din apărare şi a dus din nou ecartul în marja a 20 de puncte, aşa că finalul ne-a găsit pe teren în formulă exclusiv autohtonă, cu Raşoga, Pătraru, Borcan, Movileanu şi Cotoară pe parchet.

Pentru echipa noastră au jucat: A. Jones (21 puncte, 1×3), Brkic (16), K. Cooper (14, 2×3), Calenic (8, 2×3), D. Raşoga (5), C. Dinu (4), J. Febres (2), D. Brooks (2), R. Pătraru (1), Cr. Cotoară, R. Movileanu şi V. Borcan.

În etapa a 10-a, programată vineri, 21 noiembrie, CSM BBA Petrolul Ploieşti o va întâlni în Sala „Olimpia” pe Dinamo Bucureşti.