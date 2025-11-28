N. D.

Având în vedere cât de importantă este mișcarea la orice vârstă, autoritățile locale din Ploiești au venit în întâmpinarea locuitorilor care au trecut de prima tinere, facilitându-le posibilitatea de a o practica într-un mod organizat. Concret, Primăria Ploiești, în parteneriat cu Casa de Cultură “Ion Luca Caragiale”, Clubul Sportiv Municipal Ploiești și Asociația “Întoarce-te la Sport”, a anunțat lansarea, în premieră la nivelul orașului, a unui program permanent și gratuit dedicat persoanelor trecute de 60 de ani, menit, așa cum s-a precizat, ”să aducă mișcare, bucurie și socializare în viața seniorilor ploieșteni”. Subliniind că aceasta este prima inițiativă de acest tip derulată de Primăria Ploiești, parte a unui demers amplu de promovare a unui stil de viață activ și sănătos în rândul comunității vârstnicilor, reprezentanții municipalității au menționat:”Cursul Mișcare, zâmbet și energie pentru seniorii Ploieștiului este un curs gratuit, gândit pentru a oferi persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani un spațiu de relaxare activă, socializare și învățare”. Activitățile se vor desfășura în fiecare zi de miercuri, începând cu 3 decembrie 2025, la Sala Sporturilor “Olimpia”, în intervalul orar 14.00 – 17.00, programul săptămânal al cursurilor fiind următorul: între orele 14.00-15.00 – „Gimnastica Fericirii”, în fapt fiind o oră plină de voie bună, coordonată de Asociația “Întoarce-te la Sport”, ce combină exerciții simple cu elemente de relaxare și bucurie, participanții fiind invitați să se miște în ritmul propriu, într-o atmosferă caldă și prietenoasă; între orele 15.00 – 17.00 – Curs gratuit de dans pentru seniori. Coordonat de Casa de Cultură “Ion Luca Caragiale” Ploiești, cursul combină dansuri moderne și de societate, adaptate vârstei și ritmului fiecărui participant, scopul fiind de a promova mișcarea, expresivitatea și legăturile sociale într-un mod elegant și plăcut. Înscrierea la aceste cursuri gratuite se poate face la secretariatul Casei de Cultură “Ion Luca Caragiale” Ploiești, din Piața Eroilor nr. 1A, etaj 7 (sediul municipalității) sau la telefon 0244/578.148 sau prin e-mail, la adresa secretariat@casadecultura.ro. Cursurile se repetă săptămânal, în fiecare zi de miercuri.