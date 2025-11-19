Săptămâna trecută s-a desfășurat în sala de atletism „Ioan Soter” din cadrul Complexului Sportiv „Lia Manoliu” din capitală, ediția a 16 -a, a Cupei ” ATHLETIC Star”, categoriile, U9, U10, U11, U12, U13, U14, U16.

La concurs au participat aproximativ 700 sportivi din toată țara!

Atleții de la CSS Ploiești pregătiți de profesorii Maria Andrei și Florin Andrei, au avut o prestație excelentă, reușind să obțină 26 medalii ( 14 – aur, 5 – argint, 7 -bronz), astfel:

Cat U 9 fete – 2017

Sara Mihai – 2 medalii de aur la 50 m – 8.20 sec. respectiv la 200 m – 33.24 sec.

Ștafeta 4 x 50 m – medalie de bronz – 38.54 sec., în componența, Catinca Moisescu – Eva Zaharia – Antonia Zahiu – Sara Mihai

Cat U 11 băieți – 2015

Andrei Milea – medalie de argint la 200 m – 31.46 sec., medalie de bronz la 50 m – 7.75 sec.

Ștafeta 4 x 100 m băieți – medalie de argint – 1.03.82 min., în componența Andrei Cristea – Mihnea Chirbea – Radu Georgescu – Andrei Milea

Cat. U 12 – 2014

Ianis Moisescu – 2 medalii de aur la 50 m – 7.01 sec., respectiv 200 m – 26.92 sec.

Alessia Banu – medalie de aur la 200 m – 30.46 sec.

Ștafeta 4 x 100 m băieți – medalie de aur – 58.34 sec., în componența, Albert Moșuleț – Andrei Brutaru – Răzvan Crețoiu – Ianis Moisescu

Ștafeta 4 x 100 m fete – medalie de bronz – 1.00.28 min., în componența Alessia Banu – -Natalia Damian – Mihaela Marin – Ștefania Zahiu

Ștefania Zahiu – medalie de bronz la 50 m – 7.69 sec.

Cat. U 13 – 2013

Christian Dragomir – medalie de aur la 200 m – 28.32 sec.

David Croitoru – medalie de aur la 1500 m – 5.09.90 min

Ștafeta 4 x 200 m fete, medalie de aur – 2.05.11 min., în componența, Eva Butucea – Beatrice Stoica – Larisa Alexe – Ștefania Vălinescu

Ștafeta 4 x 200 m băieți, medalie de aur- 1.55.12 min., în componența, David Croitoru – – David Drăghici – Matei Stoica – Christian Dragomir

Cat. U 14 – 2012

Antonia Mihai – medalie de aur la 200 m – 27.93 sec., respectiv, medalie de argint la 60 m – 8.35 sec.

Ștafeta 4 x 200 m fete – medalie de aur – 1.53.81 min., în componența, Beatrice Stan – Calina Gudi – Anastasia Avram – Teodora Moraru

Ștafeta 4 x 200 m băieți – medalie de argint- 1.48.96 min. în componența, Gruia Nedelcu – Dragoș Metea – Mihai Ene – Andrei Panait

Teodora Moraru – medalie de argint la 200 m – 29.08 sec.

Andrei Panait – medalie de bronz la 200 m – 27.52 sec.

Cat. U16 -2010 – 2011

Ștafeta 4 x 200 m fete – medalie de aur – 1.49.16 min., în componența, Ștefania Cîrjan – Bianca Zidaru – Ana Maria Ștefan – Antonia Mihai

Ștafeta 4 x 200 m băieți – medalie de aur – 1.41.35 sec., în componența Daniel Tudor – David Coman – Andrei Neculai – Ștefan Moisoiu

Ștefania Cîrjan -medalie de bronz la 200 m – 28.54 sec.

Ștefan Moisoiu – medalie de bronz la 200 m

În apropierea podiumului s-au mai aflat:

Ana Maria Ștefan- locul 5 la 200 m, Dragoș Metea – locul 5 la 200 m, Anastasia Avram – locul 5 la 200 m, ștafeta 4 x 50 m – locul 5, în componența Andrei Măceșaru – Darius Drăghici – Denis Dimulescu – Ștefan Ene, Beatrice Stan – locul 6 la 200 m, Andrei Neculai – locul 7 la 200 m, Ene Mihai – locul 7 la 200 m, Maia Ivănoiu – locul 7 la 200 m, Ștefania Zahiu – locul 7 la 200 m, Antonia Zahiu – locul 7 la 50 m, Daniel Tudor – locul 8 la 200 m, Petre Bălașa – locul 8 la 200 m, Catinca Moisescu – locul 8 la 200 m, Matei Crețoiu – locul 8 la 50 m.