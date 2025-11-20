Doar 54% s-au conformat, nerespectarea obligației sancționându-se cu amendã care poate ajunge și la 10.000 de lei!

N. Dumitrescu

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Prahova reamintește angajatorilor prahoveni că data de 31 decembrie 2025 este termenul limită până la care trebuie să se înregistreze în REGES-ONLINE și, totodată, să completeze toate elementele contractelor individuale de muncă active la data accesării Registrului, care nu se regăsesc în sistemul informatic REVISAL. Atenționarea a fost făcută în contextul în care, deși mai este o lună și un pic până expiră termenul limită menționat, peste 40% dintre angajatori încă nu s-au conformat în cazul acestei obligații. Concret, potrivit informațiilor primite de la inspectorul șef al ITM Prahova, Dumitra Ionescu, până la această dată, doar 54,21% dintre angajatorii prahoveni au efectuat trecerea în platforma REGES-ONLINE, mai exact, dintre cei 22.064 de angajatori din județ care sunt înregistrați în baza de date a instituției, la data de 18 noiembrie a.c., un număr de 10.131 încă nu se înregistraseră în noul Revisal. „Fac apel către angajatorii prahoveni să nu amâne înregistrarea până în ultimele zile ale anului, pentru a evita aglomerarea la final, dar și pentru a beneficia cât mai rapid de avantajele digitalizării. Menționăm că procesul de migrare este simplificat: angajatorii nu trebuie să transfere manual bazele de date, acestea fiind deja preluate în platformă. Trebuie doar creat cont în REGES–ONLINE, ceea ce oferă acces la toate funcționalitățile digitale ale noului sistem”, a precizat inspectorul șef al ITM Prahova, Dumitra Ionescu. În acest context, aceasta a reamintit și care este răspunderea contravențională pe care o generează neconformarea în cazul angajatorilor: ”Nerespectarea obligației privind înregistrarea în REGES-ONLINE, în termen legal, se sancționează cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei, iar necompletarea tuturor elementelor contractelor individuale de muncă active la data înrolării în noul sistem, care nu se regăsesc în REVISAL, se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei”. De precizat faptul că REGES-ONLINE este interfața digitală modernă și integrată a Registrului General de Evidență a Salariaților, dezvoltată pentru a deveni principalul punct de acces pentru angajatori, salariați și instituții din domeniul relațiilor de muncă. Portalul este conceput pentru a oferi atât instrumente de lucru eficiente, cât și resurse de informare clare și structurate, fiind adaptat cerințelor actuale. Astfel, interfața este optimizată pentru acces de pe orice dispozitiv – desktop, tabletă sau smartphone. Totodată, noua platformă nu presupune mutarea, de către angajator, a bazelor de date existente, aceasta fiind deja realizată în sistem. Angajatorii trebuie doar să își creeze cont în platformă, proces simplificat și rapid, care asigură accesul direct la toate funcționalitățile necesare, noua platformă oferind numeroase beneficii: administrarea digitală a contractelor de muncă și acces permanent la istoricul acestora; raportarea în timp real și actualizare automată a aplicației; accesul securizat prin certificat digital calificat; integrarea cu sistemele informatice interne de resurse umane, fără proceduri suplimentare de transfer al datelor.