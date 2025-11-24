Luiza Rădulescu Pintilie

În urmă cu câteva zile, la cunoscutul Colegiu Național Pedagogic ”Regina Maria” din Ploiești s-a desfășurat conferința de lansare a unui amplu proiect de modernizare, inovare și mentorat în învățământ, ce urmează să fie implementat, cu finanțare europeană (fonduri nerambursabile UE în valoare de 994.000 de lei), în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, până în septembrie 2026.

Sub titulatura SMARTeach (S.M.A.R.T.), proiectul a fost dezvoltat- cu experiența acumulată în inițierea și dezvoltarea a numeroase proiecte și acțiuni cu componentă educațională, de antreprenoriat, administrație și social umanitară – de prof.dr. Roxana Elena Vișan, cea care și coordonează echipa care se ocupă de implementarea obiectivelor acestuia și a acțiunilor concrete stabilite, din care mai fac parte: expert educațional SMARTeach – prof. Ionescu Lucia, care este și director al colegiului; expert educațional Științe – prof. Tanur Iuliana, director adjunct al colegiului; expert educațional Protecția Mediului – prof. Badea Geanina; expert educațio­nal Robotică – prof. Lungescu Violeta; expert educațional Noi Tehnologii– prof. Ionescu Daniela, inspector școlar informatică și TIC la Inspectoratul Școlar Județean Prahova; expert educațional Limbi Străine – prof. Ștefan Claudia.

Pornind de la scopul proiectului, care vizează pe de o parte inovarea curriculară- cu accent atât pe o predare de tip integrat pentru învățare SMART, cât și pe dezvoltarea unor conținuturi interdisciplinare ale științelor, mediului, antreprenoriatului, roboticii, tehnologiilor -, iar pe de altă parte mentoratul didactic- prin utilizarea în procesul educațional a unor metode inovative, obiectivele stabilite urmăresc îmbunătățirea procesului de predare-învățare prin implementarea curriculumului inovativ – integrat unei învățări de tip SMART și formarea cadrelor didactice în același spirit educațional modern.

În mod concret, se urmărește o abordare a procesului educațional într-o manieră interdisciplinară-științe, mediu, antreprenoriat, robotică, tehnologii- astfel încât elevii să fie pregătiți în acord cu cerințele actuale din piața muncii și în perspectiva dezvoltării unei societății moderne, axate pe o economie emergentă, proiectul oferind modalitățile concrete de schimbare prin care se pot îndeplini obiectivele prevăzute.

O altă coordonată distinctă a proiectului se referă la dezvoltarea carierei didactice și a managementului școlar, oferind oportunități privind dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin organizarea unor ateliere de mentorat pentru cadrele didactice și managerii școlari, dar și prin dezvoltarea unor comunități didactice în care să aibă loc un schimb real de bune practici și inovații educaționale. De altfel, proiectul dezvoltat acum în cadrul colegiului ploieștean poate constitui un punct de plecare, un model și un bun exemplu pentru dezvoltarea lui la nivelul altor instiituții de învățământ prahovene, dar și la nivel regional și național. Cu atât mai mult cu cât acesta pornește de la o atentă evaluare a problemelor înregistrate în prezent la nivel curricular, pornind de la inexistența unor inițiative privind predarea-învățarea de tip integrat; manifestarea unor limite în flexibilizarea și elaborarea unei curricule integrate care să cuprindă discipline cu caracter transdisciplinar; inexistența unor conținuturi de învățare integrate pentru domenii de interes privind populația școlară de nivel liceal (științe, mediu, antreprenoriat, robotică, tehnologii); lipsa coroborării infrastructurii inovative SMARTLAB cu o curriculă susținută pentru învățarea de tip SMART, inovativă, sustenabilă, deschisă cerințelor din piața muncii sau gradul scăzut privind conectarea conținuturilor învățării și a celor de pedagogie digitală cu platformele e-learning. Aceeași evaluare a permis identificarea și a unor probleme la nivelul dezvoltării și formării profesionale a cadrelor didactice, printre care: lipsa unor resurse și servicii de mentorat didactic aplicat pentru predarea-învățarea evaluarea de tip SMARTeach – schimbare flexibilă, metode inovative, abilități adaptative, resurse educaționale, reziliență didactică și tehnologii;inexistența unor conținuturi de învățare integrată de tip SMART; limite în aplicarea unor metode inovative în actul de predare-învățare-evaluare precum: Design Thinking, Biomimicry Design, Flipped Methodology; inflexibilitate în adaptarea metodelor inovative la noile tehnologii și utilizarea acestora în context digital; grad redus privind formarea didactică asistată de calculator prin intermediul lucrului individual/echipă prin intermediul unei platforme e-learning. Ca urmare, între direcțiile prioritare înspre care echipa de implementare își concentrează acțiunile se regăsesc inovarea curriculumului la nivelul colegiului, prin elaborarea unuia de tip integrat cu titlul ,,Educație pentru învățare SMART” cu accent pe actualizarea și construirea unor conținuturi de învățare ,,inter și trans” disciplinare pentru domeniile Științe, Mediu, Antreprenoriat, Robotică și Tehnologii și pe abordarea unor modalități de predare inovativă, activ-participativă, astfel încât să implice elevi cu profiluri și nevoi diferite de învățare și adaptare la nou; formarea cadrelor didactice prin intermediul programului de mentorat didactic aplicat ,,SMARTeach”, bazat pe dezvoltarea unor competențe didactice necesare unei societăți în transformare (schimbare flexibilă, metode inovative, abilități adaptative, resurse educaționale, reziliență didactică și tehnologii) în vederea asigurării de oportunități legate de profesionalizarea carierei didactice prin introducerea de curricule și abordări inovative/integrate ale predării-învățării-evaluării în învățământul liceal. Astfel, sunt prevăzute prin proiect nu mai puțin de 14 categorii de acțiuni concrete și sunt stabilite rezultatele care urmează să fie atinse și care vor conduce la un proces de predare-învățare modernizat, flexibil și adaptat cerințelor elevilor, care să contribuie la mai buna lor pregătire pentru cerințele pieței muncii și ale societății, la implicarea și motivarea elevilor și a profesorilor în vederea obținerii de noi performanțe în domeniile științe, mediu, antreprenoriat, tehnologii, robotică, acces la metode inovative, dobândirea de noi competențe, dar și la asigurarea de echipamente adecvate și a suportului tehnic necesar și, nu în ultimul rând, la reducerea decalajelor privind utilizarea unor laboratoare inovative și a noilor tehnologii în procesul didactic de la nivelul colegiului și al școlilor care vor fi interesate să preia proiectul. Prezent la conferința de lansare a acestui amplu și necesar proiect, subprefectul judetului Prahova, Mircea Tănase, a adresat felicitări conducerii colegiului – coordonatată de director Lucia Ionescu și echipei de implementare condusă de profesor doctor Roxana Vișan – coordonator pentru proiecte educaționale europene, apreciind că marchează un pas important către modernizarea și transformarea învățământului, către obținerea de noi performanțe, dar și către o motivație crescută în formarea unor tineri pregătiți pentru provocările viitorului.