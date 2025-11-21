Naționala României mai are o șansă ”minimă” de a se califica la Cupa Mondială de anul viitor prin intermediul meciurilor de baraj. Pentru a ajunge la turneul final, tricolorii trebuie să câștige două meciuri, semifinală și finală, ambele disputate într-o singură manșă. În urma tragerii la sorți de joi, 20 noiembrie, de la Zurich, România va disputa semifinala, în 26 martie 2026, în Turcia.

Dacă va învinge, finala o va disputa tot în deplasare, în Slovacia sau Kosovo, traseul fiind unul extrem de dificil, cu două deplasări, prima dintre ele ”în infern”, pe terenul uneia dintre cele mai în formă echipe.

Play-off A

Semifinale:

Italia – Irlanda de Nord, Țara Galilor – Bosnia și Herțegovina

Finala: Țara Galilor/Bosnia și Herțegovina – Italia/Irlanda de Nord

Play-off B

Semifinale: Ucraina – Suedia, Polonia – Albania

Finala: Ucraina/Suedia – Polonia/Albania

Play-off C

Semifinale: Turcia – ROMÂNIA, Slovacia – Kosovo

Finala: Slovacia/Kosovo – Turcia/ROMÂNIA

Play-off D

Semifinale: Danemarca – Macedonia de Nord, Cehia – Irlanda

Finala: Cehia/Irlanda – Danemarca/Macedonia de Nord

România s-a aflat în urna a patra, obținând locul la baraj prin intermediul clasării din Liga Națiunilor 2024/25.