Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a reamintit că 20 noiembrie a.c. este ultima zi în care persoanele și familiile vulnerabile pot depune cererile pentru ajutorul de încălzire valabil începând cu luna noiembrie. Sprijinul este acordat în baza Legii 226/2021, care stabilește măsurile de protecție socială pentru consumatorii vulnerabili de energie. Ajutorul pentru încălzire se acordă în perioada 1 noiembrie 2025-31 martie 2026, în timp ce suplimentul pentru energie este plătit în fiecare lună, pe tot parcursul anului.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie sunt destinate persoanelor și familiilor care se confruntă cu dificultăți financiare și nu își pot acoperi integral costurile cu energia pe perioada sezonului rece. Sprijinul vizează atât gospodăriile cu venituri reduse, cât și persoanele singure aflate în situații vulnerabile. Pentru a fi eligibili, solicitanții trebuie să îndeplinească două condiții esențiale. În primul rând, venitul mediu net al familiei sau al persoanei singure trebuie să se situeze sub plafonul stabilit prin lege. Aceste limite sunt: până la 1.386 lei/persoană în cazul familiilor; până la 2.053 lei în cazul persoanelor singure. În al doilea rând, beneficiarii nu trebuie să dețină bunuri sau proprietăți care, potrivit legislației, duc la excluderea de la acordarea sprijinului, cum ar fi imobile suplimentare, terenuri extinse sau alte active considerate semnificative. Ajutorul poate acoperi integral sau parțial costurile legate de energia termică, gazele naturale, energia electrică ori combustibilii solizi sau petrolieri, în funcție de tipul de încălzire utilizat în locuință. Scopul acestui sprijin este de a reduce presiunea financiară asupra gospodăriilor vulnerabile și de a asigura un nivel minim de confort termic pe durata iernii.

Pentru a primi ajutorul, solicitanții trebuie să completeze o cerere-declarație pe propria răspundere, în care își asumă corectitudinea informațiilor furnizate și indică sursa de încălzire a locuinței. Documentul se depune la primăria localității în care se află domiciliul solicitantului, indiferent dacă acesta locuiește în mediul urban sau rural. Formularele necesare sunt puse la dispoziția cetățenilor prin mai multe canale accesibile: direct la ghișeele primăriei; pe site-ul oficial al primăriei, în secțiunea dedicată asistenței sociale; pe site-urile agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială; pe platforma ANPIS, unde sunt publicate modele actualizate ale cererilor și ghiduri de completare.