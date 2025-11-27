FIFA a anunțat procedura tragerii la sorți a turneului final al Cupei Mondiale 2026, eveniment ce va avea loc vineri, 5 decembrie, la John F. Kennedy Center for the Performing Arts din Washington DC.

Cu ocazia primei ediții a Cupei Mondiale, la care participă 48 de echipe (11 iunie – 19 iulie 2026), va fi stabilită componența celor 12 grupe de câte 4 echipe. Turneul final va avea loc în SUA, Mexic și Canada.

Naționala României va fi prezentă la tragerea la sorți prin participarea în play-off-ul programat în martie 2026. Tricolorii încă pot obține calificarea dacă înving Turcia, în 26 martie 2026, și apoi învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, în 31 martie 2026. Ambele jocuri din play-off, disputate într-o singură manșă, vor avea loc în deplasare.

Procedura formării urnelor:

Canada, Mexic și SUA (țările gazdă) vor fi repartizate în urna 1.

Cele 39 de echipe deja calificate vor fi distribuite în patru urne a câte 12 echipe, în funcție de Clasamentul FIFA/Coca-Cola, ediția de 19 noiembrie 2025.

Cele două locuri alocate câștigătoarelor play-off-ului intercontinental și cele 4 locuri alocate câștigătoarelor play-off-ului european au fost alocate în urna 4.

Cum arată urnele:

Urna 1: Canada, Mexic, SUA, Spania, Argentina, Franța, Anglia, Brazilia, Portugalia, Țările de Jos, Belgia, Germania

Urna 2: Croația, Maroc, Columbia, Uruguay, Elveția, Japonia, Senegal, Iran, Coreea de Sud, Ecuador, Austria, Australia

Urna 3: Norvegia, Panama, Egipt, Algeria, Scoția, Paraguay, Tunisia, Coasta de Fildeș, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudită, Africa de Sud

Urna 4: Iordania, Capul Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Noua Zeelandă, Play-off European A, B, C și D, Play-Off FIFA 1 și 2

Procedura tragerii la sorți:

Tragerea va începe cu echipele din urna 1, care vor fi repartizate în grupele A – L.

Apoi se va continua în ordine: urna 2, urna 3, urna 4.

Poziții prestabilite ale gazdelor: Mexic – poziția A1 (bila verde), Canada – poziția B1 (bila roșie), SUA – poziția D1 (bila albastră).

Celelalte nouă echipe cu coeficient FIFA superior din urna 1 vor fi alocate automat pe poziția 1 din grupa în care sunt extrase.

FIFA a anunțat că, pentru echilibrul competitiv și separarea traseelor spre semifinale, Spania (locul 1 FIFA) și Argentina (locul 2) vor fi repartizate aleatoriu pe trasee opuse. Același lucru e valabil și pentru Franța (locul 3) și Anglia (locul 4). Acest mecanism asigură că, dacă își câștigă grupele, primele două echipe din clasament nu se vor întâlni înaintea finalei.

Nicio grupă nu poate avea mai mult de o echipă din aceeași confederație, cu excepția UEFA, care are 16 reprezentante.

Programul final al meciurilor, invlusiv stadioanele și orele de disputare, va fi confirmat sâmbătă, 6 decembrie.