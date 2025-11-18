Patriarhia Română a comunicat că accesul public în Catedrala Mântuirii Neamului va fi întrerupt timp de două săptămâni, până pe 29 noiembrie 2025. Măsura este necesară pentru a permite continuarea lucrărilor la pictura în mozaic și pentru instalarea unor sisteme tehnice esențiale. Pe durata acestei perioade, credincioșii vor putea participa la slujbe în Paraclisul Catedralei, iar programul de vizitare pentru luna decembrie va fi ajustat în funcție de progresul înregistrat pe șantier, potrivit Mediafax. Conform reprezentanților Patriarhiei, această perioadă de restricție este esențială pentru finalizarea etapelor proiectului de interior din Catedrala Mântuirii Neamului. Echipele de constructori se vor concentra pe terminarea ansamblului de mozaicuri, montarea de echipamente tehnice și amenajarea generală a spațiului pentru a corespunde standardelor liturgice. „Această etapă este esențială pentru a asigura un mediu propice desfășurării slujbelor religioase în viitor”, a precizat pr. Adrian Agachi, consilier patriarhal.

Până la redeschidere, slujbele vor fi oficiate în Paraclisul Catedralei, o structură adiacentă special concepută pentru a asigura continuitatea vieții liturgice în astfel de situații. Conștientă de importanța perioadei sărbătorilor, când fluxul de pelerini crește considerabil, Patriarhia a conceput un program special pentru a echilibra continuarea lucrărilor cu nevoile credincioșilor:30 noiembrie (Sfântul Andrei): Accesul va fi permis exclusiv pentru participarea la Sfânta Liturghie, în intervalul orar 9:00–12:00; 1 Decembrie (Ziua Națională): Se va oficia slujba de Te Deum; 2 decembrie: Catedrala va fi deschisă pentru vizitare publică; 3–23 decembrie: Accesul va fi din nou suspendat pentru a permite reluarea lucrărilor; 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026: Pentru a permite închinarea în perioada Crăciunului și a Anului Nou, Catedrala Mântuirii Neamului va fi deschisă vizitatorilor zilnic, între orele 9:00 și 17:00. Catedrala Națională s-a impus deja ca unul dintre cele mai importante puncte de pelerinaj din România. Datele oficiale ale Patriarhiei indică faptul că aproximativ 315.000 de persoane au trecut prin Sfântul Altar. Patriarhia a dat asigurări că programul special a fost gândit pentru a nu afecta momentele liturgice importante și că măsurile au în vedere atât siguranța publicului, cât și asigurarea calității finisajelor interioare.