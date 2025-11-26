Potrivit unui anunț făcut, ieri, de către SGU Ploiești, brazi de Crăciun vor fi amplasați nu doar în centrul orașului, ci și în cartiere, iar acest lucru este posibil datorită generozității ploieștenilor, care au ținut să-i doneze special pentru marcarea Sărbătorilor de Iarnă din acest an. ”Din suflet, pentru comunitate! Brazii donați de ploieșteni aduc Magia Crăciunului direct în cartiere! Donați cu suflet, acești brazi pornesc la drum pentru a deveni simbolul Sărbătorilor de Iarnă în orașul nostru. Colegii noștri sunt pregătiți, transportul este organizat, iar destinațiile sunt stabilite! Unde vom admira acești „ambasadori” ai Crăciunului? În Cartierul Mitică Apostol – pentru a aduce bucurie comunității de aici, în Piața Aurora – un punct central de atracție pentru locuitorii din Vest, dar și la Târgul de Crăciun din Centru – unde unul dintre brazi va străluci sub privirile a mii de vizitatori. Mulțumim donatorilor pentru acest gest minunat! Ploieștiul se îmbracă de sărbătoare!”, au precizat reprezentanții SGU Ploiești.