Polițiștii Secției de Poliție nr. 4 Ploiești au fost sesizați, la data de 14 noiembrie a.c, că pe strada Mihai Eminescu din municipiu un bărbat face gesturi cu caracter obscen. Oamenii legii au încercat să îl depisteze, acesta fiind văzut la sfârşitul săptămânii trecute de către un echipaj de poliţie pe o altă stradă din Ploieşti.”În momentul în care persoana bănuită a realizat că fost identificată, a fugit cu un autovehicul, fiind prinsă pe strada Democraţiei, oamenii legii constatând că este vorba despre un bărbat în vârstă de 29 ani, din Brazi. A fost condus la sediul poliţiei, iar în urma probatoriului administrat, a fost luată măsura reținerii acestuia, urmând să fie prezentat unităţii de parchet competente pentru luarea unei alte măsuri preventive”, informează IPJ Prahova. În prezent, poliţiştii ploieşteni efectuează cercetările în cadrul unui dosar penal ce are ca obiect comiterea infracțiunii de “ultraj contra bunelor moravuri”.