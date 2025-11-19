Echipa de baschet „U16” a CSM CSŞ BBA Petrolul Ploieşti şi-a continuat parcursul de regularitate din acest sezon, reuşind să câştige cu 73-52 (17-20, 28-13, 9-12, 24-7) partida susţinută pe terenul celor de la CSŞ Târgovişte în etapa a III-a a Grupei a 3-a din Faza I zonală a campionatului.

Fără să forţeze în faţa unei formaţii pe care o învingeau în tur cu 97-37, băieţii noştri au împărţit „sferturile” cu adversarii, dar cele două câştigate au fost la diferenţe mari şi le-au asigurat un succes liniştitor. Ionuţ Ivan a folosit următorul lot de jucători: R. Constantinescu (23 puncte, 7×3), A. Dumitru (12, 1×3), L. Grigore (12, 1×3), Al. Iambu (7, 1×3), V. Ghiman (4), T. Frăţilă (4), I. Aron (4), E. Enache (4), D. Răducanu (2), A. Ivan (2), M. Dumitrache (2) şi V. Gheorghe.

În etapa a 4-a a acestei faze, programată anul viitor, pe 11 ianuarie, CSM CSŞ BBA Petrolul Ploieşti o va întâlni, pe teren propriu, cu ABC Hoopers Ploieşti.