N. D.

Conform reprezentanților Consiliului Județean Prahova, au demarat lucrările de reparații la podul peste râul Prahova din Breaza. Decizia a fost luată având în vedere finalizarea expertizei tehnice realizate la nivelul instituției, documentul confirmând necesitatea unor intervenții rapide pentru asigurarea stabilității structurii și pentru pregătirea acesteia în perspectiva deschiderii centurii ocolitoare a orașului Comarnic, investiție care se află în momentul de față în derulare și a cărei finalizare a fost anunțată pentru vara anului viitor. ”Lucrările au început deja și vizează consolidarea zonelor afectate, astfel încât podul să poată prelua în siguranță traficul suplimentar estimat în vara anului 2026. Intervențiile sunt parte din procesul de integrare a viitoarei centuri în rețeaua rutieră județeană, fără riscuri și fără întârzieri. Consiliul Județean Prahova continuă programul de modernizare a infrastructurii rutiere și va menține ritmul intervențiilor necesare pentru creșterea siguranței și mobilității la nivelul județului”, au precizat reprezentanții administrației județene.