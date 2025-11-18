N. D.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești va găzdui, astăzi, ”Ziua Albă a Universităților”, eveniment dedicat educației financiare și dezvoltării profesionale a studenților. Acțiunea, care va avea loc în campusul universității, în intervalul 12:00–16:00, participarea fiind gratuită și deschisă tuturor studenților, este realizată în parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară și Institutul de Studii Financiare și va îmbina informații practice, activități aplicate și interacțiuni directe cu specialiști din domeniile financiar și economic. De asemenea, companii din sectorul financiar și industriile afiliate vor fi prezente cu standuri informative, oferind studenților detalii despre oportunități de angajare, programe de internship și stagii de practică, evenimentul fiind completat și de activități demonstrative și concursuri cu premii simbolice. ”Prin această inițiativă, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești își reafirmă angajamentul de a crea un mediu educațional conectat la cerințele pieței muncii și de a facilita dialogul direct dintre studenți și reprezentanții sectorului financiar. Evenimentul contribuie totodată la consolidarea unei culturi financiare solide în rândul tinerilor și la întărirea colaborării dintre mediul academic și industria financiară, în sprijinul studenților aflați la început de carieră”, se menționează într-un comunicat semnat de către conf.univ.dr. Dulgheru Mirela, purtător de cuvânt al UPG Ploiești.