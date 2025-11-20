Arheologii din Israel au descoperit artefacte cu adevărat remarcabile, printre acestea numărându-se o presă de vin cu o vechime de 5.000 de ani și un vas în formă de animal, vechi de 3.300 de ani, relatează Gizmodo, potrivit Hotnews.

Săpăturile arheologice legate de construirea unei autostrăzi în nordul Israelului, la est de orașul antic Meghido, au scos la lumină detalii despre istoria Epocii Bronzului din zonă și despre populațiile canaanite – comunitățile care au trăit în Levant începând cu aproximativ anul 3000 î.Hr. Descoperirile oferă informații despre producția timpurie de vin, precum și despre posibile rituri canaanite.

„Meghido este excavat de peste un secol”, au explicat cercetătorii într-o declarație a Autorității Israeliene pentru Antichități.

„Deși este de mult timp recunoscut ca un sit-cheie în studiul urbanismului antic și al cultului canaanit, săpăturile pe care le-am realizat la est de tel (n.r. colină artificială formată din ruinele unor așezări antice) au dezvăluit o nouă parte a matricei dintre așezarea cunoscută din oraș – ale cărei dovezi au fost descoperite pe tel – și activitățile desfășurate în zona din jurul și din afara orașului”, a explicat sursa citată.

Cercetătorii au excavat o mică presă pentru producția vinului, sculptată direct în stâncă și datând din perioada Bronzului Timpuriu IB (3300–3100 î.Hr.). Potrivit arheologilor Amir Golani și Barak Tzin, directorii săpăturilor, descoperirea este unică deoarece există foarte puține teascuri care datează din perioada primei urbanizări a regiunii.

„Această descoperire reprezintă prima dată când o astfel de instalație poate fi datată în mod sigur chiar atât de devreme, în perioada Bronzului Timpuriu I, acum aproape 5.000 de ani, ceea ce o face prima și cea mai timpurie dovadă directă a producției de vin din regiunea noastră”, a explicat Golani într-un material video al Autorității Israeliene pentru Antichități.

Arheologii au găsit numeroase clădiri rezidențiale în apropierea acestuia, sugerând că presa de vin avea o importanță pentru comunitatea antică și că Meghido se întindea mai departe decât limitele stabilite ale telului.

Echipa a mai descoperit artefacte datând din perioada Bronzului Târziu II (1400–1200 î.Hr.), îngropate ca ofrande ritualice, inclusiv un model ceramic miniatural al unui templu, vase de depozitare, ulcioare și vase mici din Cipru și un set de vase probabil folosite la turnarea de băuturi ca ofrande către zei. „Așa ar fi putut arăta templele reale în perioada Bronzului Târziu canaanit”, a spus Golani despre modelul de templu.