Penultima reuniune hipică oficială din acest an, dedicată de data aceasta exclusiv trapului, a avut loc duminică, 23 noiembrie, pe Hipodromul ­Ploieşti.

Principala cursă a zilei, dotată cu Premiul CSM Ploieşti, a fost câştigată de armăsarul Catania R (driver Adrian Marciu, proprietar Ionuţ Velicu), care s-a impus pe ultima sută de metri în faţa lui Elettrico Jet (driver Gheorghe Tănase, proprietar Marian Cardaş). Festivitatea de premiere a fost oficiată de reprezentanta Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie, Simona Alecu.

În celelalte curse ale zilei, câştigători au fost Happy Day (driver Ion Costeanu, proprietar Manox Therm) – Premiul Straja, Kzarevitch (driver Ion Costeanu, proprietar George Stanciu) – Premiul Succes şi Yarrah Clasic (driver Adrian Marciu, proprietar George Mihai Costache) – Premiul Sprint.

Sezonul hipic 2025 se va închide duminică, 7 decembrie, atunci când se vor ţine Premiul „Mircea Ştefănescu” şi Premiul de închidere.