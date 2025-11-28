Abuzurile au fost de ordin fizic, psihic, sexual, dar și privind traficul de persoane

N. Dumitrescu

Nu doar violența împotriva femeilor, soldată inclusiv cu decesul victimelor, este o realitate în România, ci și abuzul și neglijența asupra copiilor, situație dramatică prezentă inclusiv la nivelul județului Prahova. Confirmarea a venit de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Prahova, unde, potrivit unei situații centralizate pe zece luni ale anului în curs, au fost înregistrate aproape 700 de sesizări despre tot atâția copii care au avut de suferit de cele mai multe ori din cauza membrilor familiilor în care aceștia au venit pe lume. Concret, în perioada ianuarie – septembrie 2025, au fost înregistrate 638 de sesizări care au avut ca obiect copii abuzați sau neglijați, în urma analizării fiecărei situații în parte în cazul a 21 de copii fiind dispusă, ca modalitate de soluționare a cazului, plasamentul în sistemul de protecție public și privat, alți 26 de copii – în plasament de tip familial, ceilalți copii beneficiind de consiliere de specialitate. Totodată, în luna octombrie a.c., au mai fost înregistrate alte 48 de sesizări, în urma soluționării cazurilor un copil fiind dat în plasament de tip familial, iar restul fiind consiliați de către specialiști. Potrivit datelor DGASPC Prahova, dintre cele 686 de cazuri de copii abuzați sau neglijați în perioada ianuarie – octombrie 2025, 68 de copii au fost abuzați fizic, 40 – abuzați psihic, 32 – sexual, în cazul a 539 de copii a fost vorba de neglijență, iar în cazul a șase copii – de trafic de persoane, 563 de copii având vârsta sub 14 ani, iar restul între 15 și 18 ani. Așa cum mai arată datele statistice, cei mai mulți dintre copiii care au făcut obiectul sesizărilor menționate provin din mediul urban, 370 fiind băieți.

De menționat și faptul că, așa cum arată datele statistice ale DGASP Prahova, anual, la nivelul instituției sunt înregistrate sute de sesizări în care sunt reclamate abuzuri asupra copiilor. Astfel, în anul 2024 au fost înregistrate 918 sesizări, în cazul a 107 abuzul fiind fizic, 726 au fost neglijați de familie, în cazul a 24 de copii agresiunea fiind sexuală; în anul 2023 – 761 de sesizări (cele mai multe – 565 – pentru neglijență, 97 – abuz fizic, 20 -sexual); în anul 2022 – 762 de sesizări (538 pentru neglijență, 34 – abuz sexual, 11 trafic de persoane); în anul 2021 – 568 sesizări( 387 de copii au fost neglijați, 94 au fost abuzați psihic, 20 – sexual).