În perioada 13-16 noiembrie, șapte sportivi ai secţiei de Natație de la CS Petrolul Ploiești au participat la Campionatul Național de Seniori, Tineret, Juniori I și Juniori II în bazin scurt, care a avut loc la Otopeni. Dintre sportivii prezenți s-au evidențiat Grosu Angelica Ingrid- care a obținut medalia de argint în proba de 200 m Fluture la categoria Juniori II și s-a clasat pe locul 4 în probele de 200m Mixt si 400m Mixt, Ella Dobre- care s-a calificat în finala D la juniori II în probele de la 200 m Liber, 100 m Liber, 50 m Spate si 100 m Spate, unde a reușit rezultate bune și Matei Hagiu- care a reușit calificarea în finala B (rezervată juniorilor și categoriei tineret) în probele de 200m Liber si 400m Liber.

Dintre ceilalţi sportivi ai secţiei care au participat la aceste campionate, Bercaru Rareş a reușit calificarea în finala B la 50 m Spate, Neagu Cătălina s-a calificat în finala C (juniori) a probei de 400 m Liber.

Ceilalţi componenți ai secției care au participat la aceste campionate au fost Nae Bogdan și Alexandrescu Ștefan.

„Iată că, în ciuda problemelor financiare, reușim să obținem rezultate bune la Campionate Naționale. Având în vedere că Ploieștiul nu mai are un bazin de înot funcțional, poate că prin rezultate reușim să motivăm conducerea Primăriei să creeze condiții de antrenament pentru copiii care fac eforturi mari pentru a putea ajunge să participe la Campionatele Naționale”, au precizat antrenorii Ioana Harcan și Adrian Simion.