N. D.

Potrivit reprezentanților Consiliul Județean Prahova, instituția a organizat, recent, prin arhitectul șef al județului, o importantă întâlnire de lucru cu reprezentanții unităților administrativ-teritoriale și ai instituțiilor implicate în procedurile de avizare urbanistică, în vederea armonizării practicilor și a eliminării blocajelor administrative care afectează dezvoltarea locală. La această reuniune au fost analizate o serie de probleme care se întâlnesc frecvent în procesul de avizare, precum: neconcordanțele din documentațiile urbanistice, dificultățile în obținerea avizelor, depășirea termenelor legale, lipsa unor proceduri unitare între instituții. ”Președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu-Daniel Nanu, a participat la discuții și a subliniat necesitatea consolidării colaborării interinstituționale, solicitând primăriilor să transmită punctual situațiile care generează întârzieri, pentru a permite intervenții rapide și eficiente. Totodată, a fost reiterată importanța accelerării procesului de digitalizare, prin extinderea utilizării platformei NGA și prin pregătirea conectării la sistemul ETERA, soluții care vor contribui la creșterea transparenței și la simplificarea accesului la informații urbanistice. Întâlnirea a oferit un cadru de dialog direct între arhitecți, specialiști în urbanism, geodezi, inspectori și reprezentanți ai administrațiilor locale, facilitând identificarea unor soluții comune pentru îmbunătățirea activității în domeniu”, au precizat reprezentanții administrației județene în legătură cu întâlnirea menționată.