V. S.

Consiliul Județean Prahova a anunțat obținerea celei de-a doua autorizații de construire necesare realizării Centurii Ocolitoare Azuga–Bușteni, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră pentru Valea Prahovei. Demersul marchează, alături de centura orașului Comarnic, un pas esențial în direcția fluidizării traficului pe DN1 și a modernizării accesului în zona montană.

Noua variantă ocolitoare, cu o lungime de 9,4 kilometri, este concepută pentru a reduce considerabil timpii de deplasare și pentru a îmbunătăți siguranța și confortul participanților la trafic. Lucrările au început deja pe teritoriul orașelor Azuga și Bușteni.

Proiectul „Acces rutier la Centura Ocolitoare Azuga–Bușteni” are o valoare totală de aproximativ 844 milioane de lei (cu TVA), iar durata estimată pentru finalizarea lucrărilor este de 30 de luni. Investiția include: modernizări ale infrastructurii rutiere și lucrări de drum; construcția de poduri și pasaje menite să asigure continuitatea și siguranța traseului; lucrări ample de consolidare a terenului și măsuri pentru protecția mediului; realizarea rețelelor de canalizare pluvială și relocarea utilităților existente.

„Obținerea acestei autorizații de construire este rezultatul unui proces amplu de documentare și colaborare instituțională. Este un pas concret spre o infrastructură rutieră modernă pe Valea Prahovei, care va aduce beneficii reale atât pentru turiști, cât și pentru locuitorii din zonă”, a declarat Virgiliu-Daniel Nanu, președintele Consiliului Județean Prahova.

Valea Prahovei rămâne una dintre cele mai aglomerate destinații turistice din România, iar în weekenduri și în perioadele de vacanță traficul se blochează frecvent. Mii de autoturisme tranzitează zilnic DN1, iar disconfortul resimțit atât de turiști, cât și de localnici, a crescut constant în ultimii ani.

Proiectul Centurii Ocolitoare Azuga–Bușteni este considerat un element cheie pentru dezvoltarea durabilă a regiunii, cu impact pozitiv asupra mobilității, turismului și calității vieții în localitățile de pe Valea Prahovei.