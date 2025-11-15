F.T.

În dimineața zilei de ieri, în jurul orei 04:00, pompierii prahoveni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe strada Căliman, din Ploiești. La locul indicat, au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autocisternă și o ambulanță SMURD.

Potrivit unei informări a ISU Prahova, “la sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la o locuință, pe o suprafață de aproximativ 100 de meri pătrați, pompierii depunând eforturi pentru împiedicarea propagării acestuia la vecinătăți. Evenimentul nu a fost soldat cu victime omenești, salvatorii reușind să salveze 15 câini din respectiva gospodărie. În schimb, o pisică și alți cinci câini au fost găsiți decedați”. (Foto cu caracter ilustrativ)