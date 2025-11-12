N. D.

Deși au fost nenumărate atenționări publice din partea municipalității către ploieșteni în ceea ce privește respectarea curățeniei pe domeniul public și evitarea abandonării deșeurilor pe oriunde apucă, unii dintre ei continuă să sfideze autoritățile. Cel mai recent exemplu a fost dat de către Poliția Locală Ploiești care, în urma unei sesizări primite la sfârșitul săptămânii trecute, a identificat o persoană care lăsase pe malul pârâului Dâmbu, recent igienizat, saci plini cu moloz. ”În urma unei sesizări telefonice primite la dispeceratul Poliției Locale Ploiești, privind abandonarea ilegală a unor saci cu moloz și deșeuri din construcții pe malul și în albia pârâului Dâmbu, un echipaj din cadrul Serviciului Protecția Mediului s-a deplasat, în cursul zilei de 14 noiembrie a.c., pentru verificarea aspectelor semnalate. Pe strada Pielari, polițiștii locali au identificat imobilul unde se efectuau lucrări de renovare, de unde au fost transportate, cu roaba, deșeurile depuse pe malul și în albia pârâului Dâmbu, zonă recent igienizată în cadrul unui amplu program al municipalității. Proprietara locuinței, numita G.L, în vârstă de 62 de ani, a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 10.000 lei, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005. De asemenea, pentru lipsa contractului de preluare a deșeurilor menajere cu operatorul de salubritate, femeia a fost amendată și cu 2.000 lei, conform H.C.L. nr. 676/2024”, au precizat reprezentanții Poliției Locale Ploiești, care au adăugat faptul că persoanei în cauză i s-a aplicat și o altă măsură complementară, și anume să ridice molozul și restul deșeurilor de pe malul Dâmbului și să readucă terenul la starea inițială, polițiștii locali urmând să revină pentru verificarea respectării acestei dispoziții. În acest context, reprezentanții instituției au reamintit faptul că abandonarea deșeurilor în albia pârâului Dâmbu, pe spațiile verzi sau pe domeniul public constituie contravenție și se sacționează conform normelor de gospodărire a municipiului Ploiești, în funcție de gravitatea faptei, aceștia continuând acțiunile de identificare și sancționare a persoanelor care nu respectă prevederile menționate.