F.T.

Firește că un weekend înseamnă două zile, dar enumerând intervențiile angajaților de la ISU Prahova numai din data de 6 septembrie a.c. și tot putem spune că pompierii militari prahoveni au avut parte, din nefericire, de un sfârșit de săptămână „de foc”. Astfel, potrivit unei informări a ISU Prahova, până la ora 16.00 a zilei de sâmbătă, salvatorii prahoveani „au fost solicitați să intervină în mai multe cazuri pentru localizarea și lichidarea unor incendii de vegetație uscată, lăstăriș, mărăciniș și deșeuri menajere, după cum urmează: Băicoi, 70 mp vegetație uscată și deșeuri, au acționat 4 subofițeri cu o autospecială de stingere; Comuna Bănești, str. Gherghiceni, aproximativ 100 mp, au acționat 4 subofițeri cu o autospecială de stingere; Comuna Păulești, sat Cocoșești, aproximativ 1.5 ha vegetație și 60 metri liniari de viță de vie, intervenind 12 subofițeri cu 3 autospeciale de stingere; Urlați, str. Arioneștii Vechi, aproximativ 2000 mp, au intervenit 4 subofițeri cu o autospecială de stingere; Comuna Brazi, sat Brazii de Jos, aproximativ 5000 mp, au acționat 5 subofițeri cu o autospecială de stingere; Comuna Iordacheanu, sat Verbila, aproximativ 1 ha, au acționat 11 subofițeri și un ofițer cu 2 autospeciale de stingere și o autospecială de primă intervenție și comandă; Comunele Brazi și Bărcănești, aproximativ 20 ha, unde au acționat 15 pompieri cu 3 autospeciale de stingere și o autocisternă”.

Din fericire, în toate cazurile amintite nu s-au înregistrat victime.