V. S.

Weekend de foc pentru salvamontiștii prahoveni, care au fost chemați și au intervenit la nouă intervenții, fiecare cu specificul și gradul său de dificultate.

Cea mai gravă situație a fost în Bucegi, pe Brâul lui Răducu, o potecă nemarcată și extrem de periculoasă. O turistă de 74 de ani a alunecat și a căzut aproape 80 de metri, suferind răni grave la cap și o fractură la picior. Doar promptitudinea salvatorilor și intervenția elicopterului SMURD au făcut posibil ca femeia să fie evacuată în viață. Tot sâmbătă, în zona Crucii Eroilor, salvamontiștii au intervenit pentru două cazuri diferite: o turistă de 68 de ani cu o luxație la picior și un adolescent de 14 ani, care acuza stări de vomă. Nici cei mai mici nu au fost ocoliți de ghinion. Un copil de 4 ani s-a rănit la mână, după o căzătură în zona Palanca, în timp ce un băiat de 13 ani a suferit un traumatism cranian grav, cu pierderea conștienței, după ce a căzut cu bicicleta pe un traseu de mountain-bike din Azuga. Pe lista incidentelor bizare se află și un caz petrecut la Piatra Arsă, unde o persoană a avut nevoie de ajutor medical după ce a folosit din greșeală un spray antiurs, provocându-și o iritație severă la ochi. Seara a adus și alte încercări pentru echipele de intervenție: doi turiști epuizați, surprinși de întuneric pe traseul Jepii Mici, au fost ajutați să ajungă în siguranță, iar la ora 01:00, salvamontiștii au fost chemați la o stână din Piatra Arsă. Acolo, doi ciobani, aflați în stare de ebrietate, s-au luat la bătaie și au ajuns cu fracturi și plăgi tăiate. Nici noaptea nu a fost liniștită – la ora 03:30, o turistă aflată într-un grup care urca spre Vârful Omu pentru a vedea răsăritul a acuzat dureri abdominale puternice și a avut nevoie de ajutor medical.