Președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu, lansează un apel la dialog și cooperare, invitând reprezentanții tuturor partidelor din Consiliul Local Ploiești la consultări. Astfel, șeful administrației județene își propune să aducă la aceeași masă forțele politice, pentru a identifica soluții la subiecte esențiale pentru comunitate: achiziția tramvaielor și modul în care măsurile de austeritate influențează administrația locală și investițiile publice.

”Invit la consultări liderii principalelor partide din Consiliul Local Ploiești. Am decis să inițiez o amplă rundă de consultări politice privind viitorul administrației ploieștene. Îi invit la masa discuțiilor pe liderii principalelor partide reprezentate în Consiliul Local Ploiești pentru a identifica, împreună, soluții concrete la blocajele apărute în cazul unor proiecte curente sau viitoare. Temele centrale pe care le vom aborda: proiectul achiziției celor 20 de tramvaie, impactul măsurilor guvernamentale de austeritate asupra administrației locale, soluții pentru protejarea locurilor de muncă și evitarea, pe cât posibil, a disponibilizărilor, prioritizarea investițiilor majore pentru municipiul Ploiești. Până acum am purtat discuții, separat, cu principalii reprezentanți ai administrației locale. Prin această întâlnire, îmi doresc să îi aduc pe toți la aceeași masă la o dezbatere transparentă și pentru identificarea celor mai bune soluții pentru comunitatea noastră”, a transmis Virgiliu Nanu.