Președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu, a anunțat că lucrările pentru finalizarea centurii orașului Comarnic intră în linie dreaptă. În scurt timp, urmează să fie emise deciziile de expropriere pentru suprafețele suplimentare necesare execuției lucrărilor, așa cum a reieșit din verificările efectuate pe șantier de experți tehnici.

”Astăzi avem o veste importantă pentru Comarnic și pentru Valea Prahovei: au fost consemnate sumele pentru exproprieri. Urmează ca, în perioada imediat următoare, să fie emise deciziile de expropriere și să se elibereze ultima autorizație de construire. Centura Comarnic va avea o lungime de aproximativ 6 km cu elemente moderne de siguranță rutieră. Acest proiect este vital pentru fluidizarea traficului de pe DN1, reducerea ambuteiajelor și pentru creșterea confortului locuitorilor și turiștilor din zonă. Un pas concret înainte pentru modernizarea infrastructurii din Prahova și pentru un viitor mai bun pe Valea Prahovei!”, a transmis șeful administrației județene, în urma unei întâlniri cu ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban.