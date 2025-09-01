V. S.

Președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Daniel Nanu, a efectuat, la finalul săptămânii trecute, o vizită pe șantierul lucrărilor de reabilitare, modernizare și extindere a Corpului C4 al Spitalului „Buna Vestire” din Ploiești, un proiect important pentru sistemul sanitar prahovean, cu o valoare totală de 56,2 milioane lei.

Proiectul beneficiază de finanțare prin Programul Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat, iar din valoarea totală, 39,4 milioane lei provin din fonduri nerambursabile, în timp ce 16 milioane de lei sunt asigurați de Consiliul Județean Prahova, acoperind inclusiv dotările și costurile de proiectare.

Lucrările sunt executate de asocierea SC LON Automatizări General SRL – SC Velmed International SRL – SC Supermedical SRL, având un termen de finalizare de 12 luni.

Vizita în teren a vizat verificarea stadiului fizic al intervențiilor: consolidarea clădirii, modernizarea secțiilor, extinderea capacității spitalului și instalarea de echipamente medicale performante.

Totodată, au fost discutate dificultăți întâmpinate în derularea proiectului – de la ritmul de avizare a documentației până la necesitatea unui supliment de racordare electrică. Președintele CJ Prahova a cerut soluții rapide și eficiente, subliniind caracterul prioritar al investiției.

„Prahovenii au nevoie de un spital sigur, modern și bine echipat. Finalizarea acestui proiect până pe 24 decembrie este o prioritate absolută și îmi voi asuma personal monitorizarea șantierului. Echipa are obligația să livreze la timp, cu respectarea celor mai înalte standarde de calitate”, a transmis Virgiliu Daniel Nanu.

Prin această modernizare, administrația județeană urmărește nu doar consolidarea structurală a clădirii, ci și crearea unei infrastructuri medicale moderne: spații adaptate cerințelor actuale, circuite funcționale optimizate și aparatură de ultimă generație.

Proiectul confirmă angajamentul Consiliului Județean Prahova pentru modernizarea sănătății publice și pentru asigurarea accesului pacienților la servicii medicale sigure, eficiente și la standarde europene.