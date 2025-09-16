Conform reprezentanților Primăriei Ploiești, vicecampioanele naționale ale Secției de Gimnastică Ritmică din cadrul CSM Ploiești au fost premiate, ieri, de către edilul Mihai Polițeanu. ”La sediul municipalității, primarul Mihai Poliţeanu le-a felicitat pe sportivele care au obținut titlul de vicecampioane naționale la gimnastică ritmică. Tinerele gimnaste, alături de antrenoarea lor, Simona Puiu, au fost premiate pentru performanța remarcabilă, efortul îndelungat și munca asiduă depuse în reprezentarea orașului nostru la nivel național”, au precizat reprezentanții municipalității.

Premierea a avut loc în contextul în care, luna trecută, Secția de Gimnastică Ritmică, din cadrul Clubului Sportiv Municipal Ploiești, a obținut titlul de vicecampioană națională la senioare pe echipe, respectiv: Sabina Enache – vicecampioană națională cu echipa și medalie de bronz la minge; Anisia Drăgan – vicecampioană națională cu echipa; Elena Murărescu – vicecampioană națională cu echipa; Delia Stroe – vicecampioană națională la panglică. ”În semn de recunoaștere, echipa a primit Diplome de excelență și premii în bani, în valoare totală de 6.200 lei, performanța acestora fiind un exemplu pentru întreaga comunitate ploieșteană și un motiv de bucurie pentru noi toți”, au mai menționat reprezentanții Primăriei Ploiești.