Echipa de baschet seniori CSM BBA Petrolul Ploieşti va susţine, în weekend, primele meciuri de verificare de pe teren propriu din această perioadă de pregătire, două dintre colegele din Liga Naţională- CS Dinamo Bucureşti şi BC CSU Sibiu- fiind invitate să participe la un „triunghiular” ce va debuta vineri.

Băieţii pregătiţi de Mihai Popa, Nemanja Tomic şi Robert Munteanu joacă vineri şi sâmbătă, de la aceeaşi oră, 18:00, cu Dinamo, respectiv CSU Sibiu, pentru ca, duminică, de la ora 16:00, să se confrunte cele două formaţii oaspete ale oraşului nostru.

În primul meci de verificare din presezon, echipa ploieșteană a cedat, sâmbătă, cu 86-82 (20-22, 20-17, 21-25, 25-18), pe terenul celor de la CSO Voluntari.

Accesul publicului la cele trei jocuri din weekend este liber.