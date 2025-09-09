De curând, Plaja Poseidon din Staţiunea Jupiter a găzduit Cupa Romaniei la Înot în Ape Deschise și Biatlon (alergare și înot) din cadrul calendarului competițional al Federației Romane de Natație și Pentatlon Modern, precum și competiția AtlantisMan, singurul maraton în ape deschise din Romania.

La startul acestei frumoase triade sportive, la care și-a făcut prezența la o probă și David Popovici, campion mondial și olimpic la natație, s-au aflat și triatloniști de la Clubul Sportiv Petrolul Ploiești, care au obținut clasări pe podiumurile de premiere la mai multe categorii de vârstă, după cum urmează:

Cupa Romaniei la Biatlon:

Panait Sabin – locul 1 și Trandafir Gabriel – locul 2, ambii la categ. U11 (9-10 ani);

Trandafir Alexia Maria – locul 1 la categ. U13 (11-12 ani);

Alexandrescu Ștefan (antrenat de Harcan Ioana și Simion Adrian) – locul 2 și Țolea Cristina – locul 3, ambii la categ. U17 (15-16 ani).

Evoluții notabile și încurajatoare pentru viitor la categoria U11 au avut și Burghelea Eduard, Ionescu Andrei, Negoiță Robert, Manolache Eric și Coman Mircea.

Cupa Romaniei la Înot în Ape Deschise:

Țolea Cristina – locul 3 la categ. Juniori 1 (16-17 ani), în proba de 7500 metri.

AtlantisMan, maraton în ape deschise:

Panait Sabin – locul 1 și Coman Mircea – locul 3, ambii la categ. 9-11 ani, în proba de 250 metri;

Alexandrescu Ștefan – locul 1 la categ. 14-19 ani și locul 4 la categ. OPEN, în proba de 2 000 metri;

Țolea Cristina – locul 2 la categ. 14-19 ani și locul 3 la categ. OPEN, în proba de 2 000 metri, precum și locul 5 la categ. OPEN, în proba de 10 000 metri.

«Felicitări tinerilor sportivi, care au dat dovadă de multă ambiție și curaj, să înoate în apele Mării Negre», a precizat antrenorul Sebastian Țolea.