FC Petrolul Ploiești a ajuns la un acord cu fotbalistul belgian Moutir Chajia, acesta semnând un angajament valabil pentru sezonul în curs, cu opțiune de prelungire pentru cel următor.

Moutir deține și cetățenie marocană, are 27 de ani și este un fotbalist de profil ofensiv, evoluând atât la mijloc, cât și în banda stângă.

Are peste 100 de meciuri jucate în liga a doua italiană pentru Como, echipă cu care a promovat în Serie A, Novara, Ascoli și Virtus Entella. În sezonul 2020/2021 s-a aflat la Lokomotiva Zagreb, iar ultima sa echipă a fost Dinamo Batumi -Georgia.