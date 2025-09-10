Echipa de senioare a CSJ Prahova a disputat un nou meci de verificare în deplasare, pe terenul formației Rapid 2 București. Partida s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 43–28, dar pentru echipa noastră a fost o oportunitate importantă de a rula întreg lotul și de a analiza aspectele care mai trebuie îmbunătățite înaintea debutului oficial de sezon – care se apropie cu pași repezi – cu o deplasare la Bistrița.

Până atunci, structura progresează prin mentalitate și inteligență… neartificială, chiar dacă, poate, viitorul handbalistic de aur ar fi avut nevoie de mai multe amicale, de câteva zile de cantonament, dar noua viziune cere sacrificii. Sacrificii pe care noua team-manageră, fostă handbalistă, nu vrea să le mai facă, părăsind corabia, când încă nu plecase de la țărm!

Antrenorul principal al echipei, Cristian Roșu, a recunoscut că jocul nu a fost la nivelul dorit, dar rămâne încrezător că până la startul campionatului lucrurile vor arăta mai bine:„Recunosc că nu ne-a ieșit prea mult, însă am încredere că până duminică, pe 14 septembrie, fetele vor fi cât mai aproape de 100%. Grupa noastră este una foarte dificilă. Nu suntem pe zona de sud, unde distanțele ar fi fost mai favorabile, ci pe partea Moldovei, cu deplasări foarte lungi până la Iași și Bistrița. Pentru noi, distanța va fi un adevărat adversar, pe lângă echipele puternice pe care le vom întâlni.”

Una dintre cele mai experimentate jucătoare ale echipei, Mădălina Zamfirescu, a avut un discurs rea­list după meci, punctând lipsurile, dar și urgența pregătirii pentru startul sezonului: „Din păcate a fost un meci în care nu au ieșit lucrurile cum ne-am dorit. Am avut multe ratări, multe greșeli și asta este îngrijorător pentru că mai e foarte puțin până încep meciurile oficiale. Cum am mai spus, echipa ar avea nevoie de cel puțin trei jucătoare cu plus valoare și, bineînțeles, de multă muncă. Cat despre seria de foc în care am intrat, nu este deloc ușoară. Avem deplasări lungi, dar vom face tot ce ține de noi să reușim ceea ce ne-am propus.

«Deși rezultatul cu Rapid 2 nu a fost favorabil, acest test rămâne unul util pentru CSJ Prahova, care continuă să își caute formula optimă de joc» – este concluzia oficială!