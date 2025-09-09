Debut consistent de presezon pentru CSM BBA Petrolul Ploieşti, care a cedat greu, în primul amical al perioadei de pregătire, pe terenul celor de la CSO Voluntari! Gazdele s-au impus cu 86-82 (20-22, 20-17, 21-25, 25-18) la capătul unei partide în care cele două formaţii şi-au împărţit sferturile.

Lotul folosit de Mihai Popa, Nemanja Tomic şi Robert Munteanu a fost următorul: Brkic (22 puncte, 1×3), K. Cooper (18, 3×3), D. Brooks (17, 1×3), Cr. Cotoară (9), A. Jones (7), A. Calenic (6, 1×3), C. Dinu (3), G. Angelian, D. Raşoga, R. Pătraru, V. Borcan şi F. Diaconescu.

La finalul săptămânii, în Sala „Olimpia” are loc un turneu amical la care vor mai participa Dinamo Bucureşti şi BC CSU Sibiu. Echipa noastră va juca după următorul program:

• Vineri, ora 18:00: CSM BBA Petrolul Ploieşti – Dinamo Bucureşti

• Sâmbătă, ora 18:00: CSM BBA Petrolul Ploieşti – BC CSU Sibiu