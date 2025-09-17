Din Prahova, în aplicaþia electronicã au fost înregistrate peste 10.000 de cereri

N. Dumitrescu

Agenția Județeană pentru Plăți și Prestații Sociale (AJPIS) Prahova reamintește, prin intermediul unui comunicat de presă, că 27 septembrie a.c. este termenul limită pentru depunerea cererilor, prin intermediul aplicației EPIDS, în vederea obținerii tichetului de energie în valoare de 50 de lei, destinat acoperirii facturilor de energie electrică aferente lunilor iulie și august 2025. ”Cererile se pot depune online, în aplicație, sau la oficiile poștale și la primării. Recomandăm depunerea cererilor cât mai repede, pentru a nu pierde sprijinul pentru plata facturilor din iulie-august 2025. Informațiile pe care trebuie să le introduceți în cerere fac referire la datele de identificare ale solicitantului, respectiv ale membrilor familiei, iar, după caz, informații privind veniturile. Excepție fac beneficiarii de pensie din sistemul național de pensii, care nu trebuie să menționeze în cerere veniturile, deoarece aceste date sunt transmise de către Casa Națională de Pensii Publice. Codul POD al locului de consum pentru care se solicită sprijinul, precum și codul de client al contractului de energie electrică sunt, de asemenea, informații importante care se introduc în cerere. Aceste date se regăsesc pe factura emisă de către fiecare furnizor de energie electrică. Recomandăm o atenție deosebită în completarea corectă a solicitării cu informațiile menționate mai sus, astfel încât să nu fie invalidată cererea (de exemplu, utilizarea diacriticelor este necesară, întâi numele, apoi prenumele, CNP format din 13 cifre etc.). Corectitudinea datelor înscrise în solicitare conduce către obținerea facilă a sprijinului pentru plata facturilor de energie electrică. Încurajăm cetățenii să acceseze acest tip de ajutor, informații suplimentare și asistență privind procesul de solicitare și utilizare a tichetului de energie se pot obține prin Call-center ANPIS: 021.9309 sau e-mail: sprijinenergie@mmanpis.ro”, se precizează în comunicatul de presă al AJPIS Prahova. Conform informațiilor pe care le-am aflat, ieri, de la directorul instituției menționate, Narcis Toboc, deja, din Prahova, prin intermediul aplicației EPIDS, au fost înregistrate peste 10.000 de cereri transmise de tot atâtea persoane care s-au considerat a fi îndreptățite să solicite tichetul de energie. De precizat, însă, că, după data de 27 septembrie a.c., toate cererile înregistrate în aplicația menționată vor trece printr-un proces de verificare de către instituțiile abilitate, inclusiv ANAF, pentru a se vedea dacă sunt îndeplinite toate condițiile, inclusiv în ceea ce privește veniturile, pentru acordarea ajutorului financiar de la stat. Beneficiari eligibili sunt considerate persoane singure cu venit net lunar de până la 1.940 lei; familii cu venit net lunar/membru de maximum 1.784 lei. Beneficiarii venitului minim de incluziune sunt înregistrați automat, fără cerere. Valoarea sprijinului oferit prin tichete de energie este de 50 lei/lună, utilizabili exclusiv pentru plata facturilor la energie electrică, valabilitatea lor fiind până la 31 martie 2026. Reamintim faptul că și Poșta Română a pus la dispoziția persoanelor care se încadrează în categoria ”consumatorilor vulnerabili” posibilitatea de a depune în format tipărit cererile pentru acordarea tichetelor de energie, direct la subunitățile poștale din întreaga țară. Astfel, se facilitează accesul la acest sprijin financiar pentru cetățenii fără internet sau din localitățile mai greu accesibile, acțiunea de depunere a cererilor demarând pe data de 28 august 2025. De precizat și că solicitările se depun o singură dată, iar pentru facturile aferente lunilor iulie și august 2025, cererile trebuie înregistrate până la 27 septembrie a.c. ”Pentru cererile introduse în aplicația EPIDS până la data de 31 august 2025 și care devin eligibile, tichetul de energie va fi încărcat cu sumele aferente lunilor iulie și august 2025 și va putea fi utilizat după data de 23 septembrie, pentru plata facturilor de energie electrică emise după data de 1 iulie 2025. Pentru cererile introduse în aplicație în perioada 28 –30 septembrie 2025, sprijinul se acordă începând cu luna septembrie 2025 (nu se mai acordă pentru lunile iulie și august 2025), iar tichetul electronic de energie va fi încărcat în luna octombrie. Pentru cererile introduse începând cu luna octombrie 2025, sprijinul se acordă exclusiv din luna depunerii solicitării. Plata facturilor de energie cu tichetul de energie se poate face doar la oficiile poștale, pe baza facturii cu anexele aferente. Tichetele sunt valabile pentru un singur loc de consum, chiar dacă solicitantul nu este titularul contractului de furnizare. În caz de schimbare a adresei sau a componenței familiei, este necesară depunerea unei noi cereri”, a precizat Poșta Română.