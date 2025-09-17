N-a fost doar cea de-a cincea înfrângere stagională, totodată a treia consecutivă, ci și o nouă probă de neputință a „lupilor”, oferită în fața propriilor suporteri. Petrolul a pierdut clar duelul cu Dinamo, 0-3 chiar pe „Ilie Oană”, iar criza se adâncește, formația noastră alunecând până pe antepenultima poziție în ierarhia la zi a Superligii.

N-a fost nici pe departe meciul revenirii mult așteptate, ba din contră, s-ar putea spune… Într-o perioadă în care cam toată lumea reușește să adune puncte, „galben-albaștrii” pierd meci după meci și, din păcate, încep să se uite de jos în sus către majoritatea rivalelor din campionat. Asta pentru că, în momentul de față, sub Petrolul se mai regăsesc doar două nou-promovate, Metaloglobus și Csikszereda, și e clar că trezirea la realitate, cu cât mai mult va întârzia, cu atât va agrava o situație și așa cât se poate de complicată.

Contra lui Dinamo, spiritul Petrolului s-a regăsit doar în tribune, unde ”Peluza” a adus un omagiu trecutului glorios al boxului ploieștean, cu Doroftei invitat special, la lovitura de începere, plus Sandu Leontin și Adrian Diaconu, invocați într-o coregrafie specială. Pe teren, din pacate, lucrurile au decurs cum nu se poate mai rău, Dinamo fiind cea care ”a dat pumnii”, iar tabela a consemnat, la final, o înfrângere care nu lasă loc de prea multe comentarii. Dinamo a punctat pe final de primă repriză, prin Cîrjan (44), a „supraviețuit” la cea mai mare ocazie ploieșteană, irosită de către Jyry (55), iar mai apoi și-a consolidat succesul, cu golurile lui Danny Armstrong (60) și Sivis (90+6).

Rămași, astfel, cu doar șase puncte în cont, „lupii” se văd obligați să găsească, urgent, speranța de la capătul tunelului. Altfel, va fi din ce în ce mai greu, într-o competiție în care nu poți călca greșit la infinit. Urmează o deplasare complicată, duminică, la Clinceni, cu Unirea Slobozia, și apoi un nou duel al marilor orgolii pe „Ilie Oană”, cu Rapid București (27 septembrie, ora 20.30).

Rămâne de văzut soarta lui Ciobotariu, care, clar, pare că nu mai poate ”scoate căruța”, într-un context general dificil. Foto: Răzvan Păsărică (www.sportpictures.eu).

FC Petrolul – Dinamo București 0-3 (0-1)

Marcatori: Cârjan (44)/Armstrong (60), Sivis (90+6).

FC Petrolul: Krell – Ricardinho, Papp, Roche, Sălceanu –Mateiu (65 Doumtsios), Dogmo (74 Hanca) – Tolea (65 Correia), Jyry (74 Doukansy), Grozav (cpt) – Chică Roșă. Antrenor: Liviu Ciobotariu.

Dinamo: Roșca – Ikoko (81 Sivis), Boateng, Stoinov, Opruț (71 Perica) – Milanov (69 Kyriakou), Gnahore, Cârjan – Armstrong, Karamoko (81 Pop), Musi. Antrenor: Zeliko Kopic.

Au arbitrat: Andrei Florin Chivulete – Cristian Daniel Ilinca și Nicușor Marin. Rezervă: Ioana Alina Peșu.

Arbitru VAR: Adrian Viorel Cojocaru. Arbitru AVAR: Daniel Mitruți.

Observatori: Iuliuss Nemțeanu și Liviu Ciobotariu.

Câteva „probleme“

La meciul disputat între Petrolul Ploiești și Dinamo București, din cadrul SuperLiga României, ca urmare a măsurilor de ordine adoptate pe timpul afluirii, au fost depistați 10 suporteri având asupra lor mai multe materiale pirotehnice interzise la deținere sau folosire. Acestea erau ascunse în diferite locuri (în încălțăminte, în articolele de îmbrăcăminte, în bagaje). Dintre aceștia, 4 sunt minori. Celor în cauză le-au fost întocmite acte de sesizare pentru infracțiunea de deținere fără drept de materiale pirotehnice potrivit Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive, fiind predate, alături de bunurile interzise, Serviciului arme, explozibili și substanțe periculoase din cadrul Poliției Județene Prahova.

La același meci, au fost descoperite asupra unui suporter substanțe susceptibile a fi interzise, ascunse în bagajul personal.

Au fost întocmite actele de constatare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere de droguri pentru consum propriu, fără drept, fiind predate, împreună cu produsele, autorităților competente pentru continuarea cercetărilor.

De asemenea, jandarmii ploieșteni au aplicat 6 sancțiuni contravenționale, dintre care patru amenzi și două avertismente în valoare de 850 lei.