Luiza Rădulescu Pintilie

Importantei contribuții editoriale a Societății Culturale ”Ploiești-Mileniul III” la necesara cunoaștere a trecutului, mai ales de către tinerele generații, i se adaugă încă o filă prin recenta ieșire de sub tipar a volumului ” Familia Mănescu”, sub semnătura profesorului Traian D. Lazăr, la rându-i un fervent autor de carte-mărturie despre epoci și personalități care le-au marcat.

Apariția editorială la care ne referim, după cum ne-a mărturisit președintele Societății Culturale ”Ploiești-Mileniul III”, ing. Constantin Trestioreanu, adună între paginile sale ani buni de strădanie documentară și de redactare , tematica sa concentrându-se în jurul cunoscutului social-democrat Constantin Mănescu, cel de care sunt legate începuturile mișcării social-democrate în România , alături de Ștefan Gheorghiu și Panait Istrati, și care a activat, în cea mai mare parte de timp, în Prahova. Cei cinci fiii ai acestuia ( o fotografie reprezentativă a acestora fiind prezentă pe ultima copertă a cărții, așa cum pe cea dintâi se regăsesc Constantin Mănescu și soția sa )au fost implicați de tineri în mișcarea socialistă, aceștia fiind absolvenți ai renumitului liceu ploieștean ”Sfinții Petru și Pavel”. De altfel, deosebit de bogată în informații, cartea acoperă o perioadă mare de timp, de la începutul până la sfârșitul secolului al XX-lea, devenind astfel o importantă ”oglindă” a unor evenimente marcante ale istoriei locale și naționale, ceea ce îi îndreptățește locul în rândul literaturii documentar-istorice de specialitate , dar și în zona de interes a acelora care sunt pasionați de trecut și prezent.

Lansarea cărții va avea loc miercuri, 17 septembrie a.c., cu începere de la ora 11,00, la Sala de lectură ”Nichita Stănescu” a Bibliotecii Județene ”Nicolae Iorga”, în prezența președintelui Societății Cultural-Istorice ”Ploiești-Mileniul III”, ing. Constantin Trestioreanu, a profesorului Traian D. Lazăr și a profesorului dr. Polin Zorilă. Anunțata prezență a profesorului universitar ing. Bujor Mănescu- unul dintre cei cinci fii ai lui Constantin Mănescu- dă o încărcătură cu totul specială evenimentului de lansare a noii apariții editoriale, cu atât mai mult cu cât, chiar în acea zi, acesta va împlini venerabila vârstă de 94 de ani.