Clubul Sportiv Municipal Ploiești a anunțat că reuniunea hipică programată duminică, 14 septembrie 2025 – PREMIUL SPERANȚELOR- nu va mai avea loc!

Decizia a fost luată în condiţiile în care până la termenul limită stabilit înaintea reuniunilor nu a fost înscris numărul minim necesar de cai pentru desfăşurarea evenimentului, nerespectându-se Art. 47, Pct. 3 din Regulamentul General al Curselor de Trap din România („Dacă într-o reuniune de trap nu se îndeplinesc condițiile minime de 4 curse și 6 cai în fiecare cursă, aceasta nu va avea loc”).

Astfel, în plin sezon hipic de trap, caii… au tras pe dreapta!