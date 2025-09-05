Sportivul român Avram Iancu a devenit oficial primul om din lume care a parcurs înot, fără costum de neopren, un continent, Europa, de la Marea Nordului la Marea Neagră, potrivit Mediafax. „Cu bucurie vă anunț că, după 23 de zile de verificări, World Open Water Swimming Federation a ratificat oficial proiectul «Înotul Pentru o Europă Unită», în cadrul căruia am parcurs fără costum de neopren cei 556 km ai rutei de legătură dintre Rin și Dunăre, pe Main–Donau Canal. Am devenit, astfel, în mod oficial, primul om din lume care a parcurs înot un continent: de la Marea Nordului la Marea Neagră, prin intermediul rutei fluviale celebre: Rin–Main–Dunăre”, a scris pe Facebook Avram Iancu.

El adaugă că prima distincție mondială „Triple Crown of Rivers Stage Swims Challenge” a fost acordată unui român și a ajuns la Petroșani. Hunedoreanul le-a mulțimit tuturor celor care l-au sprijinit în realizarea acestei performanțe: „Această victorie nu este doar a mea – este o victorie comună”.

„Este o realizare remarcabilă să finalizați prima provocare Triple Crown of River Stage Swims din lume. Fiind pionierul acestei provocări, ați parcurs în total 4.448 km în 177 de zile cumulate, de la Marea Nordului până la Marea Neagră, traversând Europa continentală, fără costum de neopren, cu sprijinul observatorului Radu Ileana și al pilotului de escortă Ulise Galu. Această performanță – 4.448 km înotați etapizat, pe parcursul a aproape 6 luni cumulate – reprezintă una dintre cele mai mari provocări de înot extrem din lume și un exemplu strălucit de Speedo Diplomacy”, se arată în document.

Triple Crown of River Stage Swims a inclus înotul etapizat de 89 de zile și 2.860 km din anul 2017 pe fluviul Dunărea, înotul etapizat de 48 de zile și 1.032 km din anul 2023 pe fluviul Rin și înotul etapizat de 40 de zile și 556 km din anul 2025 pe râul Main și Canalul Dunării.