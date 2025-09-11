Sportivii Secției de Șah din cadrul Clubului Sportiv Petrolul Ploiești au obținut rezultate remarcabile la Turneele internaționale desfășurate la la finalul verii.

La prestigiosul Turneu Internațional de Șah Caissa, turneu desfășurat în perioada 20-30 august la Turda, Maestrul Internațional Claudiu Dobre a reușit un rezultat foarte bun, urcând pe a doua treaptă a podiumului cu 6,5 puncte, reprezentând 4 victorii și 5 remize din cele 9 partide disputate. Câștigătorul concursului a fost desemnat Marele Maestru Internațional Marius Manolache, de la CSM Galați, care a obținut 8 puncte, reprezentând 7 victorii și 2 remize, iar podiumul a fost completat de Marele Maestru Internațional Grigore George Gabriel, de la Clubul de Șah Al Municipiului Baia Mare, cu 6,5 puncte.

Un rezultat bun vine de pe litoralul românesc, unde Candidatul de Maestru Andrei Bulău a obținut locul 4 în clasamentul general la Trofeul Centrocoop desfășurat la Mamaia, în perioada 25-31 august.

«Sunt foarte fericit că împreună cu domnul director Eduard Crîngașu și Andrei Moroiță am reușit să readucem la viață secția de Șah din cadrul Clubului Sportiv Petrolul Ploiești, secție cu o tradiție strălucitoare- campioană națională în anii ‹50, la care a evoluat cu succes marele Florin Gheorghiu. Pentru sportul prahovean urmează Divizia A, unde CS Universitar Ploiești și CS Petrolul Ploiești își propun un rezultat cât mai bun», ne-a declarat Constantin Țurlea- președinte al Asociației Județene De Șah Prahova și antrenor al secției de Șah din cadrul Clubului Sportiv Petrolul Ploiești.

Aur pentru şahul prahovean

Fetele de la Clubul Sportiv Universitar Ploiești au cucerit medalia de aur la proba de șah blitz din cadrul Finalelor Campionatelor Naționale pe echipe de juniori și tineret.

Într-o competiție acerbă, cu 133 de echipe participante împărțite pe categorii de vârstă, ploieștencele au reușit să rămână neînvinse, obținând 4 victorii și o remiză – adică 9 puncte din 10 posibile. Argintul a revenit echipei CS Dinamo București, iar bronzul formației CSU de Șah București.

Echipa de aur a Clubului Sportiv Universitar Ploiești- categoria Fete 20 ani:

Ema Obadă – masa 1

Mihaela-Ioana Trifoi – masa 2

Bianca Alina Boureanu – masa 3

Octav Bădiceanu – director club

Constantin Țurlea – căpitan echipă