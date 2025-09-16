Cele mai afectate sunt lanurile de porumb și floarea-soarelui

N. Dumitrescu

Conform unui răspuns solicitat conducerii Direcției pentru Agricultură Județeană (DAJ) Prahova, condițiile meteorologice din ultima perioadă, respectiv temperaturi ridicate și lipsa precipitațiilor, au determinat accentuarea fenomenului de secetă pedologică – valabil și în alte zone din țară – și la nivelul județului nostru. Astfel, potrivit reprezentanților instituției, deja, seceta pedologică a influențat negativ gradul de dezvoltare al culturilor înființate în primăvara 2025, efectele negative ale acestui fenomen fiind semnalate și de către fermieri din județ, respectiv din Ariceștii Rahtivani, Albești-Paleologu, Colceag, Fulga, Tomșani etc. În mod concret, conform DAJ Prahova, la începutul lunii septembrie a.c., seceta pedologică era deja instalată pe o suprafață de aproape 4.000 de hectare, cele mai afectate, respectiv calamitate, fiind culturile de porumb, urmate de cele de floarea-soarelui, lucernă, orz de primăvară, soia, sorg. ”Dacă rezerva de umiditate a solului pentru culturile înființate în primăvara anului 2025 a fost la început moderată, condițiile din ultima perioadă, cu temperaturi ridicate și lipsite de precipitații, au determinat accentuarea fenomenului de secetă pedologică. Acest fenomen a influențat negativ gradul de dezvoltare al culturilor, în funcție de tipul solului și de tehnologia de cultură aplicată. Suprafețele centralizate ocupate de culturile agricole afectate de seceta pedologică reies din Rapoartele operative întocmite de Comitetele Locale pentru Situații de Urgență și pot suferi modificări după întocmirea proceselor-verbale elaborate de Comisia de constatare și evaluare pagube”, ne-au precizat reprezentanții instituției. Întrebați ce demersuri trebuie să facă fermierii prahoveni ale căror culturi agricole deja se confruntă cu efectele negative ale secetei pedologice, reprezentanții DAJ Prahova ne-au precizat: ”În conformitate cu aplicarea prevederilor legale ale Ordinului nr.97 din 16.04.2020 cu modificările și completările ulterioare, de aprobare a Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomenele meteorologice periculoase, fermierii trebuie să cunoască următoarele aspecte: Deținătorii de terenuri agricole înscriși la APIA- ale căror suprafețe ocupate de culturile agricole- culturi înființate în primăvara anului 2025 și nu numai – au fost afectate în proprție de peste 30%, depun înștiințări scrise la primăria pe a cărei rază teritorială se află terenul. Înștiințările se întocmesc și se depun până cel târziu la data de 15 octombrie inclusiv. Acestea trebuie să cuprindă date de identificare, numărul parcelei agricole, suprafața parcelei agricole calamitate, cultura calamitată, specificându-se dacă suprafața calamitată se află sau nu în zonă irigabilă. În conformitate cu legislația în vigoare, suprafețele de terenuri cu destinație agricolă ocupate cu culturi agricole calamitate de seceta pedologică, pentru care utilizatorii de terenuri depun înștiințări, pot fi recoltate sau reînsămânțate și anterior datei de întocmire a procesului-verbal de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole. Pentru aceasta, producătorii agricoli au obligația identificării suprafețelor calamitate, respectiv a blocului fizic și a parcelei/tarlalei aferente și a menținerii unei zone tampon/martor nerecoltate sau nereînsămânțate, în suprafață de minimum 5% din suprafața blocului fizic și a parcelei/tarlalei aferente culturii afectate, care se pun la dispoziția comisiilor de constatare și evaluare a pagubelor în vederea întocmirii procesului-verbal de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole. Producătorii agricoli care depun înștiințări scrise trebuie să depună, de asemenea, și următoarele documente: cererea de plată APIA pentru anul 2025; copie BI/CI (persoane fizice) sau copie CUI (persoane juridice), cu menționarea și a unui număr de telefon la care poate fi apelată persoana în cauză”.

(Foto – imagini de arhivă)