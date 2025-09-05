Cinci etape s-au scurs din sezonul regular în Liga 2 Casa Pariurilor, programate pe durata lunii august, astfel că apar primele superlative ale sezonului.

Din sezonul trecut, la finalul fiecărei luni, într-un sistem 3-4-3, Federația Română de Fotbal propune numele jucătorilor care s-au remarcat în competiție. Iată cine sunt cei 11 fotbaliști care au prins echipa lunii august în Liga 2 Casa Pariurilor!

Printre ei, fundașul prahovean Antoniu Manolache, cel care este om de bază la Corvinul Hunedoara.

Nu lipsește nici antrenorul lunii, titlu pe care, după primele runde, îl primește Eusebiu Tudor, cel care stă pe banca liderului AFC ASA Tg. Mureș. Cu un lot care a suferit numeroase schimbări, a reușit să îi ducă pe mureșeni în vârful clasamentului. Echipa este neînvinsă (4 victorii și un egal), aceeași linie de clasament pe care o are și Corvinul, ocupanta locului secund, și are cel mai bun golaveraj: 13 goluri marcate, doar 3 primite. De asemenea, golgheterul primelor etape este jucătorul lui AFC ASA Tg. Mureș – Cristian Măgerușan, cu 6 reușite.

Echipa lunii august în Liga 2 Casa Pariurilor

Portar: Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara);

Fundași: Mihai Bălașa (Concordia Chiajna), Carlos Inglada (Poli Iași), Antoniu Manolache (Corvinul Hunedoara)

Mijlocași: Nicolae Carnat (Concordia Chiajna), Angelo Cocian (FC Bihor Oradea), Ștefan Pacionel (CSA Steaua București), Serges Ekollo (AFC ASA Tg. Mureș)

Atacanți: Cristian Măgerușan (AFC ASA Tg. Mureș), Carl Davordzie (Ceahlăul), Moussa Samake (Concordia Chiajna)

Antrenor: Eusebiu Tudor (AFC ASA Tg. Mureș).